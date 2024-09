Welles Nietes Land: 'Angry Bert' Huisjes nu toch weer niet terug bij vrolijk rechtse omroep

In die mail van maandag werd niets gezegd over de rol die Huisjes als bestuurder had bij de omroep. De RvT leek daarmee de eerdere beslissing intact te houden om Huisjes wel terug te laten keren als bestuurder, maar niet als hoofdredacteur. Over zijn rol als hoofdredacteur kwamen eerder klachten, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.