Welke FVD’er is er eigenlijk geen neonazi? Nu maakt raadslid weer reclame voor Voorpost Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 688 keer bekeken • Bewaren

Opnieuw blijkt er een FVD’er te zijn die extreemrechts promoot. Het gaat dit keer om Forum-raadslid Ryan Essenstam uit Ede. De Gelderlander meldt dat Essenstam door de raadszaal paradeert met een tablet met daarop een sticker van de extreemrechtse groep Voorpost. Op de sticker staat de tekst ‘Remigratie’, een bekend extreemrechts hondenfluitje voor massadeportaties.

Een oplettend PRO-raadslid ontdekte de racistische boodschap. De Edese burgemeester René Verhulst spreekt er schande van : “Voor antidemocratisch gedachtegoed is in onze raadszaal geen plaats.”

De Gelderlander schrijft:

“Voorpost wordt in een recent rapport van de veiligheidsdienst AIVD en de NCTV een rechtsextremistische groep genoemd. De groep wordt in een zin genoemd met Active Club Dietsland en Wolvenrad. Het zijn groepen die afgelopen week in het nieuws kwamen na een onthullende publicatie van Zembla over neonazinetwerken in Nederland.”

Essenstam geeft vaker blijk van extreemrechtse sympathieën. Zo meldde de Volkskrant dit weekend dat het Edese raadslid op Instagram een video met het nazilied Erika had geliket. Het gaat verder, schrijft Edese Vos :

“In juli was Essenstam bij een remigratiedemonstratie bij het Europees Parlement in Brussel, blijkt uit foto’s die hij zelf op Instagram plaatste. Hij promootte daarbij de sprekers, onder wie de extreemrechtse Vlaming Dries Van Langenhove, die werd veroordeeld voor racisme en Holocaustontkenning. Er zijn aanwijzingen dat hij in maart ook een extreemrechtse mars in Leuven bezocht.”

Essenstam is bepaald niet de enige FVD’er die op Instagram en elders blijk geeft van nazisympathieën. Tegen beter weten in blijft de top van Forum voor Democratie niettemin beweren dat de neonazi’s binnen de partij een minderheid vormen. Op een paar rotte appels na zou Forum een hele nette partij zijn die niets moet hebben van antisemitisme en nazisme.

In werkelijkheid rot de vis vanaf de kop. FVD-kopstuk Freek Jansen relativeerde de Holocaust, FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen publiceerde onder het pseudoniem Vossius een boek vol bewondering voor Hitlers Derde Rijk en partijoprichter Thierry Baudet ging twee keer op bezoek bij Jean-Marie Le Pen, die de Holocaust “een voetnoot in de geschiedenis” noemde.