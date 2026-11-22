Forum-politici blijven massaal sympathiseren met antisemitisme en neonazisme Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 99 keer bekeken • Bewaren

Het royeren van enkele Forum-prominenten die door Zembla zijn ontmaskerd als neonazi’s, is louter voor de bühne. Andere vooraanstaande leden van de extreemrechtse partij kunnen gewoon blijven zitten, terwijl het duidelijk is dat ze sympathiseren met het neonazisme en antisemitisme. Dat valt op te maken uit een inventarisatie van de Volkskrant . De krant vond in een handomdraai zeven FvD’ers die extreemrechtse berichten op Instagram liken. Een greep uit de opsomming:

“Yorgo Spek, FvD-fractievoorzitter in Breda, likete in oktober een Instagramvideo van een account dat zichzelf omschrijft als ‘klerikaal-fascistisch’ en waarin het ‘Arische ras’ wordt verheerlijkt. Marc de Cocq van Delwijnen, FvD-commissielid in Den Bosch en directe collega van de woensdag geroyeerde fractievoorzitter Ramon van Asch, liet op het platform met een hartje zijn waardering blijken voor een video waarin Erika, het marslied van de Wehrmacht, wordt gespeeld. (…) Een video van een antisemitisch account waarin te zien is hoe Joodse mensen op straat worden lastiggevallen, kreeg een like van FvD-fractievoorzitter Lody van Burgh uit Vlissingen.”

Ook op het partijcongres dat zaterdag plaatsvond, werd duidelijk dat de extreemrechtse partij geen afstand wil nemen van het donkerbruine gedachtegoed. Zo hield partijleider Lidewij de Vos weer een pleidooi voor massadeportaties en werd er een boek van de Oostenrijkse rechtsextremist Martin Sellner te koop aangeboden, schrijft de Volkskrant .

“De kunsttentoonstelling op het congres is samengesteld door de Rotterdamse kunsthistoricus Adriaan van Waalwijk van Doorn. Volgens de joodse nieuwssite jonet.nl heeft Van Waalwijk van Doorn meerdere antisemitische berichten op X gepost, die hij inmiddels heeft verwijderd. Hij bezette in maart plek 3 op de FvD-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsraadsverkiezingen in Rotterdam.”