Welke artiest is zo gek om mee te doen aan Songfestival? ‘Wij zouden er feestelijk voor bedanken’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 405 keer bekeken • Bewaren

Nu de NPO tegen de wil van de meerderheid van de Nederlanders deelname aan het Songfestival heeft doorgedrukt, dringt de vraag zich op: welke artiest is zo gek om zich te laten afvaardigen? Wie wil geassocieerd worden met een festival dat geen stelling neemt tegen genocide?

“Als je een artiest bent die zich uit wil spreken, moet je om die reden al twijfelen om te gaan”, aldus Atze de Vrieze, muziekjournalist bij 3voor12, donderdag bij het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

In België speelt dezelfde discussie. De Vlaamse publieke omroep heeft besloten om toch weer deel te nemen – tot verbazing van de eigen nieuwsafdeling die de beslissing “opmerkelijk” noemt.

Koen Wauters van Clouseau verklaarde bij het VRT-programma De Afspraak dat zijn band “feestelijk zou bedanken” voor deelname. “Wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over de toestand in Gaza. Ik vraag me ook oprecht af of ze het boegeroep straks weer gaan cancelen als Israël op het podium staat.”