NPO laat ruggengraat chirurgisch verwijderen en doet alsnog mee aan Eurovisie Songfestival Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 851 keer bekeken • Bewaren

Nederland keert na een jaar afwezigheid terug op het Eurovisie Songfestival. Dat meldt ANP. Nadat AVROTROS opnieuw weigerde zich in te zetten voor het witwassen van de genocide in Gaza door een podium te delen met de Israëlische afvaardiging, zal nu een "onafhankelijk team van experts" vanuit de NPO zelf de Nederlandse deelname in 2027 verzorgen. De NOS zal verantwoordelijk zijn voor de verslaggeving, voorbeschouwingen en het commentaar.

De NPO gaat de komende tijd het team samenstellen dat de inzending gaat verzorgen. Het gaat voornamelijk om experts binnen de publieke omroep, maar dat kunnen ook freelancers zijn, aldus mediadirecteur Jurre Bosman. Er zullen geen mensen van AVROTROS deelnemen. De NPO hoopt "voor de kerst" bekend te kunnen maken wie Nederland zal vertegenwoordigen.

AVROTROS gaf eind augustus de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de Nederlandse deelname terug aan de NPO. De omroep zag onvoldoende aanknopingspunten om weer deel te nemen, met name vanwege de aanwezigheid van Israël op het evenement. Daarna gaven vrijwel alle omroepen aan dat ook zij niet naar het songfestival willen. Daarmee schaarden AVROTROS en de andere omroepen zich achter landen als Ierland, Spanje en Slovenië die ook bezwaar maakten tegen de Israëlische aanwezigheid, terwijl dat land de Palestijnse bevolking systematisch uitroeit.

Vorig jaar in Wenen had Nederland door de boycot van AVROTROS voor het eerst in 24 jaar geen kandidaat op het songfestival. De omroep vond deelname "niet te verenigen met de publieke waarden die voor ons essentieel zijn". Dat ging naast inmenging van de Israëlische regering in de competitie ook om het menselijk leed in Gaza en onderdrukking van persvrijheid. Taakomroepen NOS en NTR zonden het festival toen wel uit.