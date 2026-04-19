Weet je nog, toen Amerikaanse presidenten net mensen waren?

Zaterdag ontmoetten de New Yorkse burgemeester Zohran Mamdani en oud-president Barack Obama elkaar voor het eerst. Dat gebeurde in een kinderdagverblijf in de Bronx. Mamdani pleit voor een forse uitbreiding van gratis kinderopvang in de stad, wat Obama toejuichde. Behalve een mooi persmomentje, had de ontmoeting ook een politieke lading. In 2013 noemde de linkse Mamdani de centristische Obama nog "kwaadaardig", vanwege diens militaire ingrijpen in het Midden-Oosten, wat hem de bijnaam "Dronebama" opleverde. Met nog enkele maanden te gaan voor de "midterms", de verkiezingen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, laten de Democraten zien de onderlinge verschillen links te laten liggen om Trumps Republikeinen een forse nederlaag te bezorgen.

De relatie tussen Trump en Mamdani is ondertussen ook danig bekoeld. Na een bezoek aan het Witte Huis was Trump zo onder de indruk van de star power van Mamdani, dat hij bijna leek te vergeten dat ze uit tegengestelde kampen komen en was de president aan het zwijmelen bij de aanblik van de burgemeester. Dat is voorbij sinds Mamdani een nieuwe belasting op dure tweede woningen aankondigde in New York. Trump reageerde daarop door te dreigen met het inhouden van federale bijdragen aan New York. Tsja.

Terug naar de Bronx. Daar zongen Mamdani en Obama gezamenlijk een liedje met de kinderen, zie de video hierboven. Vergelijk dat eens met de interactie van Trump en kleine kinderen hieronder. Zal het ooit weer enigszins normaal gaan worden?