New Yorkse burgemeester Mamdani voert slimme belasting voor de superrijken in

Tijdens zijn verkiezingscampagne voor het burgemeesterschap van New York City beloofde Zohran Mamdani om de rijken te belasten. En nu lost hij zijn belofte in. Samen met de New Yorkse gouverneur Kathy Hochul introduceert hij een pied-à-terre-belasting. “Deze belasting is speciaal bedoeld voor de rijksten van de rijksten: degenen die hun rijkdom omzetten vastgoed maar die hier niet werkelijk wonen”, aldus Mamdani.

De heffing geldt voor de superrijken die een tweede woning in New York City hebben die het grootste deel van de tijd leegstaat. Hoewel de taks alleen geldt voor woningen die 5 miljoen dollar of meer waard zijn, verwacht Mamdani dat er een half miljard per jaar mee zal worden opgehaald.

Het mes snijdt aan twee kanten. De inkomsten kunnen worden gebruikt voor andere New Yorkers die minder te besteden hebben. Daarnaast stelt hij met de belasting een groot probleem aan de kaak: terwijl veel mensen moeite hebben om woonruimte te vinden, bezitten superrijken enorme huizen waar ze nauwelijks gebruik van maken. Door deze belasting wordt dat onaantrekkelijker.

Voor de grootgrondbezitters is er overigens een makkelijke manier om onder de belasting uit te komen: ze kunnen daadwerkelijk in hun huis gaan wonen of ze kunnen hun woning verhuren aan een inwoner van New York City.