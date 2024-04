Weerwind (D66) zwicht niet voor vuig rechts anti-transsentiment in Tweede Kamer Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 228 keer bekeken • bewaren

Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) is niet van plan om een voorstel tot verruiming van de Transgenderwet in te trekken. Een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer vroeg daar wel om. Een motie van NSC en SGP om dit wetsvoorstel binnen een maand in te trekken, werd dinsdag nipt aangenomen met 73 stemmen voor en 70 tegen. Dat meldt ANP. Weerwind had het verzoek eerder ontraden en hij laat weten niet van standpunt te veranderen.

Het voorstel regelt dat transgenderpersonen hun geslacht in de geboorteakte kunnen aanpassen zonder dat daar nog een deskundige aan te pas komt. Ook komt de leeftijdsgrens van 16 jaar te vervallen om zo'n aanpassing te laten doorvoeren.

"Zoals ik eerder met de Kamer deelde, vind ik de motie op zowel inhoud als proces onbehoorlijk. Dit wetsvoorstel van mijn voorganger Sander Dekker [VVD, red.] is goed doordacht en verlaagt de drempel voor transpersonen om zichzelf te zijn. Het is natuurlijk aan eenieder in de Kamer om voor of tegen dit wetsvoorstel te zijn, maar dan wel na een debat", aldus Weerwind.

Een dergelijk debat vond in 2022 plaats en zou op een later moment worden voortgezet. Dat gebeurde echter niet omdat de VVD het kabinet liet vallen met een leugen over gezinshereniging. Hoewel het voorstel tot verruiming van de Transgenderwet controversieel werd verklaard en pas aan de orde komt als er een nieuw kabinet is, vonden Nicolien van Vroonhoven (NSC) en Diederik van Dijk (SGP) het toch nodig deze motie in stemming te brengen. Tot verrassing en verontwaardiging van partijen als GroenLinks-PvdA, SP, PvdD, CDA en Volt. Wieke Paulusma (D66) sprak van "een oncollegiale, onzorgvuldige en onwenselijke gang van zaken en zeker geen teken van goed bestuur".

Het onderwerp is ook een splijtzwam binnen de formerende partijen: de VVD liet duidelijk blijken het niet eens te zijn met de actie van NSC en SGP, die wel werd gesteund door PVV- en BBB-Kamerleden.