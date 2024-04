NSC laat zich leiden door desinformatie over transgender personen Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 436 keer bekeken • bewaren

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een voorstel van NSC om de nieuwe transgenderwet in te trekken. Deze wet moet het makkelijker maken voor transgender personen om hun geslachtsregistratie aan te passen. Een paar jaar geleden was er nog brede steun in de Kamer, maar onder aanvoering van NSC is desinformatie leidend geworden. De bal ligt bij de VVD om kleur te bekennen: zijn ze voor of tegen LHBTIQ+-rechten?

Waardigheid

In Duitsland kan het wel. Als 5e land in Europa zijn daar binnenkort geen deskundigenverklaringen of juridische procedures meer nodig om je naam of gender te wijzigen. Het Duitse parlement heeft de zogenoemde zelfbeschikkingswet met een ruime meerderheid aangenomen om zo ‘de rechten van transgenders te verstevigen’. Een parlementslid betoogde dat met de nieuwe wet ‘de waardigheid van transpersonen niet langer een kwestie van onderhandeling is.’ In Duitsland regel je de wijziging vanaf 1 november gewoon bij de gemeente.

Bij ons wordt al sinds 2019 over het wetsvoorstel gesproken. In 2021 was het een VVD-minister die de wet indiende en zelfs het CDA zei in 2019 nog vóór de wet te zijn. De nieuwe wet regelt net als bij onze oosterburen dat er niet langer een deskundigenverklaring nodig is. Deskundigen en betrokkenen vinden de verklaring totaal overbodig, duur en bevoogdend. Bovendien wordt het proces door alle betrokkenen als vernederend en discriminerend ervaren.

Wat nou, ‘goed bestuur’?

Maar dat deert Nicolien van Vroonhoven van NSC niet. De wet hangt haar partij ‘als een graat in de keel’. Lelijke onwaarheden heeft ze aangezwengeld, zonder dat NSC ook maar één transgender persoon- of organisatie heeft gesproken. Van Vroonhoven denkt dat de nieuwe wet de weg vrij gaat maken voor ‘mannen die van geslacht zouden veranderen om op die manier vrouwengevangenissen binnen te komen’. Lariekoek! Geen deskundige heeft dat ooit gezegd en voor deze bewering is geen enkel bewijs.

De partij van Omtzigt kan met het NSC-voorstel om de transgenderwet in te trekken meteen haar verhaal over ‘goed bestuur’ bij het grof vuil zetten.

Zelfdoding

Een echt deskundige Kamer zou ook om andere redenen geen moment twijfelen om de nieuwe transgenderwet in te voeren. In ons land zijn zij één van de grootste risicogroepen bij suïcidaliteit: zij doen 5 tot 10 keer vaker dan anderen een zelfmoordpoging. Transgender jongeren hebben, evenals non-binaire jongeren met het vrouwelijk geboortegeslacht, een veel hoger risico op suïcidaliteit. Jaarlijks overlijden ongeveer tien mensen die zijn aangemeld bij de Genderkliniek in Amsterdam: mensen die heel lang moeten wachten tot ze in transitie kunnen gaan.

Achter deze cijfers gaan verhalen schuil over grof fysiek geweld. Verhalen over pestgedrag, over een sociale omgeving die uitdunt, over nauwelijks een baan kunnen vinden, over het voortdurend bevraagd en bekritiseerd worden op wie en wat je bent en alle empathieloze blikken van mensen met ‘een graat in de keel’.

Opportuun

Afgelopen week nog dienden acht politieke partijen een wet in om suïcidepreventie wettelijk te verankeren. Voor partijen als NSC, BBB, ChristenUnie en CDA lijkt dat vooral voor de bühne. Als zij kennis hadden van suïcide, risicofactoren en over wie we ons ook hele grote zorgen zouden moeten maken, dan hadden zij de transgenderwet gisteren al ingevoerd.

Ik durf de bewering aan dat géén van deze partijen aan 113 Zelfmoordpreventie of LHBTIQ+-organisaties de vraag heeft gesteld wat zij, de Kamer, kan doen voor de risicogroep transgenders.

Ze willen wel sier maken door een wet in te dienen waarmee je veel gaat vragen van gemeenten, maar zelf niet de transgenderwet steunen waarmee je zelf het aantal suïcidepogingen kan verminderen en echt een verschil kan maken.

Nobody cares

Met de transgenderwet kan de Kamer haar ‘rol pakken’. Maar, van NSC tot BBB: nobody cares. Deze partijen willen helemaal niets veranderen aan de uitdagingen waar Nederlanders die transgender zijn mee te maken hebben.

Bovendien heeft Omtzigt in dit dossier ineens lak aan goed bestuur en het feit dat deze wet uiterst zorgvuldig is voorbereid.

Van de VVD had je mogen verwachten dat zij stevig van zich zouden laten horen. Tijdens campagnes en in de Amsterdamse raad gaan ze er prat op dat de partij één van de grootste hoeders van LHBTIQ+-rechten is. Met de steun voor of tegen de transgenderwet moet het liberale VVD kleur bekennen: hoe gelijkwaardig zijn transgender personen? Hoeveel recht of vrijheid en kansen hebben zij?

We schrijven 2024. Duitsland sloeg afgelopen week definitief een progressieve weg in voor LHBTIQ+-rechten, maar in ons land neemt de nieuwe Kamer daar mogelijk definitief afscheid van.

Jezelf willen zijn is oké, tot het moment dat er daadwerkelijk naar gehandeld moet worden, dan zit er opeens een graat in de keel.

Raadslid GroenLinks Amsterdam, voorheen werkzaam als Kwartiermaker LHBTIQ+ bij 113 Zelfmoordpreventie