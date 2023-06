Weerman Reinier van den Berg bedreigd door klimaatontkenners

Reinier van den Berg ontvangt bedreigingen omdat hij zich uitspreekt over de klimaatcrisis. Dat vertelt hij in een interview met de VARAgids. De weerman van RTL krijgt veel bagger over zich heen. Van den Berg somt op: “Leugenaar, lekker geld verdienen met je klimaatverandering, hypocriet, rot op met je linkse lobby, maar ook een enkele keer een expliciete doodsbedreiging. De laatste was twee weken geleden.”