We moeten de vrouwenrechten in Amerika weer gaan verdedigen Opinie

© cc-foto: Lorie Shaull

In de zaak Roe versus Wade bepaalde het Amerikaanse hooggerechtshof dat de Grondwet de vrijheden van zwangere vrouwen die voor een abortus kiezen waarborgt. Het hof oordeelde indertijd dat de meeste wetten die de praktijk van abortus verbieden of er restricties voor opleggen als ongrondwettelijk beschouwd kunnen worden.

Sinds de uitspraak in 1973 is er veel te doen geweest over deze zaak.

Nu blijkt uit een uitgelekte tekst dat het arrest Roe v. Wade zal worden teruggedraaid met alle gevolgen van dien. Het Amerikaanse hooggerechtshof stuurt potentieel de discussie over abortus terug naar de Democraten en Republikeinen en trekt haar handen ervan af.

Zoals het er nu uitziet zullen de conservatieve rechters, die een meerderheid hebben in het Amerikaanse hooggerechtshof, ervoor zorgen dat het recht op abortus niet meer federaal, maar per staat geregeld gaan worden. De uitspraak in Roe v. Wade zou volgens de conservatieve rechter Alito onterecht zijn geweest. De Republikeinen zullen blij zijn met de beslissing van het hooggerechtshof om het federale recht op abortus af te schaffen, want velen van hen zijn 'pro-life' en zij bepalen graag wat een vrouw met haar lichaam kan doen. Het is nu aan de Democraten om te voorkomen dat de rechten van vrouwen worden ingeperkt.

Democratische senatoren hebben al laten weten dat het aan het congres is om wetgeving aan te nemen die zorgt dat Roe v. Wade gecodificeerd wordt in de wet van de Verenigde Staten van Amerika. Het is nog maar de vraag of zij dit voor elkaar krijgen, door het ingewikkelde proces om dit te regelen. Uit een CNN-peiling van januari 2022 blijkt dat slechts 30 procent van de Amerikanen het besluit dat in Roe v. Wade is vastgelegd graag omvergeworpen zien worden. De meerderheid is terecht van mening dat vrouwenrechten niet verder moeten worden ingeperkt. In Amerika is er bijna een 50/50-verdeling tussen zij die zich identificeren als ’pro-choice’ of als ’pro-life’. Het pro-life kamp zou moeten beseffen dat het recht op abortus een keuze is die bij de vrouw zelf hoort te liggen. Vrijheid hoort voorop te staan in ieder land en het recht op abortus is deel van die vrijheid.

Vrouwenrechten staan onder druk in de Verenigde Staten van Amerika maar ook in EU-lidstaten. De discussie over abortus moet gevoerd kunnen worden, maar vrouwen zouden nooit beperkt moeten worden in hun vrijheid om zelf te beslissen wat zij willen doen met hun lichaam. Een vrouw moet zelf de keuze maken of zij een kind wil opvoeden, lief wil hebben en die beslissing zou door niemand anders genomen moeten worden. Geen enkele instantie en geen enkel persoon behalve de vrouw zelf zou een keuze voor de vrouw moeten maken met betrekking tot abortus.