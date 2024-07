Wc's perscentrum Nieuwspoort opgesierd door gedichten tegen extreemrechts kabinet Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 109 keer bekeken • bewaren

Deuren van wc's in perscentrum Nieuwspoort zijn opgesierd door verschillende gedichten. Dat meldt ANP. Het gaat onder meer om 'Dictatuur' van Jan Terlouw, 'Verzet begint niet met grote woorden' van Remco Campert en 'Ben Ali Libi de goochelaar', dat gaat over een Joodse goochelaar die in de Tweede Wereldoorlog omkwam in een concentratiekamp.

In 'Dictatuur' staat onder andere:

Domheid en macht, doodenge vrienden,

aartsvijanden van rede en recht.

Grote hekel aan openbaarheid,

want die verdraagt onwaarheden slecht.

Domheid en macht, eenmaal tezamen,

is het een kracht die je moeilijk doorbreekt.

Die, dat is zo dikwijls gebleken,

continu onrechtvaardigheid kweekt.

Campert schrijft:

Verzet begint niet met grote woorden

maar met kleine daden



zoals storm met zacht geritsel in de tuin

of de kat die de kolder in zijn kop krijgt



zoals brede rivieren

met een kleine bron

verscholen in het woud



zoals een vuurzee

met dezelfde lucifer

die een sigaret aansteekt



zoals liefde met een blik

een aanraking iets wat je opvalt in een stem



jezelf een vraag stellen

daarmee begint verzet



en dan die vraag aan een ander stellen.

Uit Ben Ali Libi de goochelaar:

En altijd als ik een schreeuwer zie

met een alternatief voor de democratie,

denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar

voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

De gedichten volgen op een ontmaskering van de politieke leegte van nieuwe partijloze premier Dick Schoof en het extreemrechtse kabinet waar hij geen vat op heeft, zoals pijnlijk duidelijk werd in het debat over de regeringsverklaring van de afgelopen dagen. Wie verantwoordelijk is voor de gedichten in Nieuwspoort is niet bekend.