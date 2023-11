Waterkwaliteit om te huilen omdat Rutte-kabinetten geen maatregelen durfden te nemen tegen industrie en veehouderij

De waterkwaliteit in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat blijkt uit onderzoek dat wordt georganiseerd door Natuur & Milieu, verscheidene Hoogheemraadschappen en andere organisaties.

“Bijna tachtig procent van de onderzochte wateren scoort matig of slecht. Deze bevatten bijvoorbeeld weinig planten of waterdiertjes, te veel meststoffen of zijn troebel. De nieuwe metingen bevestigen de trend: al voor het vijfde jaar op rij zijn de resultaten uit dit onderzoek vrijwel onveranderd slecht.”

“Dat kan bijvoorbeeld zijn het aanscherpen van de vergunningen voor chemische lozingen van industriële bedrijven. En een norm voor het maximaal aantal dieren per hectare landbouwgrond, zodat we het mestoverschot verlagen en mest niet meer uitspoelt naar het water”, aldus Rob van Tilburg van de milieuorganisatie.

In 2027 wordt de Kaderrichtlijn Water van kracht. Als de waterkwaliteit dan nog niet op orde is, kan Nederland boetes opgelegd krijgen van de Europese Unie. Ook kunnen bezorgde burgers met die richtlijn in de hand naar de rechter stappen om te vragen om de vergunningen van grote vervuilers in te trekken. Natuurbeschermer Johan Vollenbroek slijpt de messen al.