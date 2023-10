Ministerie erkent dat Johan Vollenbroek weer gelijk heeft: Waddenzee is te vervuild Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 212 keer bekeken • bewaren

Johan Vollenbroek heeft zijn tanden gezet in het verbeteren van de waterkwaliteit. Zijn organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft vrijdag formele verzoeken aan twee provincies en drie waterschappen verzonden om de waterkwaliteit van de Waddenzee drastisch te verbeteren, meldt Follow The Money. Dat is geen overbodige luxe, want Nederland voldoet niet aan de eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Nederland moest oorspronkelijk in 2015 aan alle KRW-eisen voldoen, maar is erin geslaagd de handhaving uit te stellen tot 2027.

Follow The Money schrijft: “In 2021 voldeed nog geen van de 745 beschermde Nederlandse wateren volledig aan de eisen. In 2027 zullen nog steeds veel wateren niet voldoen, verwachten bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Wat tot nu toe onderbelicht blijft, is dat sommige eisen van de KRW al gelden. Sinds 2009 mag de waterkwaliteit niet meer verslechteren en de overheid is sinds 2015 zelfs verplicht om maatregelen te nemen die aantoonbaar tot verbetering leiden.”

De bescherming van de Waddenzee laat nog altijd zeer te wensen over. Dagelijks stromen er miljoenen liters met zware metalen de zee in. Onderzoekers treffen daarom al jaren veel te veel kwik aan in de eieren van de vogels die in het gebied broeden. Het aantal sternen is sinds 2010 gehalveerd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) moet dan ook erkennen dat MOB gelijk heeft. Naar eigen zeggen staat het departement “100 procent achter het doel” van MOB, zo laat I&W weten in een reactie aan Follow The Money. Om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit van de Waddenzee voldoet aan de eisen “moeten we nog wel hard aan de slag”, erkent het ministerie.