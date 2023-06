Wat zou Jezus doen? CDA Den Haag wil boete voor mensen die bedelaars helpen

22 jun. 2023 - 10:18

@Polarisario "Dat er steeds meer mensen op straat moeten leven is natuurlijk ook het gevolg van de asielinstroom." Het is allereerst en vooral de consequentie van het uit de bossen halen van de grote psychiatrische klinieken en het verplaatsen naar de wijken (waar overigens goede redenen voor waren en nog zijn) maar daarnaast is het in een samenleving waarvan we er voor kiezen om mensen die niet meekunnen nog net in leven te houden in plaats van een zinnig leven mee te financieren in combinatie met een 'los het maar zelf op' mentaliteit als mensen door de hoeven zakken. De keerzijde op straat is het gevolg van niet sociaal willen zijn. Degene nu op straat leeft heeft er niets aan als er minder asielzoekers zouden komen want die zijn daar de oorzaak niet van. Sterker nog... in een samenleving waar we de ene basisnorm buiten werking stellen mag je vrezen voor de andere.