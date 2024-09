'Wat de gek ervoor geeft' en niet de kwaliteit van de woning is doorslaggevend voor de prijs Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 604 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Achterstallig onderhoud van veel koopwoningen vertraagt verduurzaming.

De markt voor betaalbare koopwoningen wordt om verschillende redenen steeds meer bepaald door te veel vragers en te weinig aanbod. De prijzen schieten dan ook omhoog tot bizarre hoogtes, met gevolg dat voor steeds minder woningzoekenden een woning kan worden gekocht of gehuurd. Want ook op de huurmarkt stijgen de prijzen ongekend.

Al jaren worden ronduit slecht onderhouden woningen tegen een prijs verkocht die ver afstaat van de geboden kwaliteit. Dat gaat zich uiteindelijk behoorlijk wreken in de samenleving. Achterstallig onderhoud kan ook betekenen dat er voor de gezondheid gevaarlijke situaties in stand worden gehouden. Zoals bijvoorbeeld oude loden waterleidingen die voor de gezondheid van de bewoners van die woningen niet echt meer gezond is. Om nog maar te zwijgen van het grote aantal huizen en flatgebouwen die gebouwd zijn toen het gebruik van asbest nog was toegestaan. De meeste daarvan zijn nog niet asbestvrij gemaakt.

Onze overheid heeft de mond vol over verduurzaming maar laat de boel de boel op het gebied van voor de volksgezondheid ernstige risico’s van loden drinkwaterleidingen en het nog op grote schaal aanwezig zijn van asbest in flatgebouwen.

In al die woningen heeft verduurzaming nauwelijks zin als niet eerst het achterstallig onderhoud is weggewerkt en loden leidingen en asbesthoudende onderdelen in woningen en wooncomplexen zijn vervangen. Dat vraag veel méér dan het verplichten van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) om een reservefonds aan te houden om achterstallig onderhoud op te lossen. Die regeling houdt enkel rekening met regulier onderhoud, niet met fors achterstallig onderhoud waarvoor altijd grote sommen extra geld benodigd is om die inhaalslag te kunnen financieren.

Een overheid die een kwetsbare groep potentiële kopers van betaalbare woningen voor een miskoop tegen huidige woekerprijzen wil beschermen en gelijktijdig de volksgezondheid beter wil bewaken, ontkomt er niet meer aan om eigenaren van koopwoningen te verplichten bij verkoop een vrijwaringsbewijs van loden leidingen of van asbest te tonen.

Door de totale gekte op de huidige woningmarkt heeft geen enkele koper nog enige kans om te onderzoeken of te achterhalen welke grote kostenpost nog wacht na de aankoop van de woning om de woning geheel loodvrij of asbestvrij te kunnen krijgen. Kopen is daarmee een soort casinospel geworden.

Het besef dat de overheid met dit tot nu toe onder de pet gehouden probleem van met asbest belaste woningen en flatgebouwen in Nederland niet langer stil kan blijven zitten, bewijst de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) wel. Die bieden binnenkort leningen aan voor VvE’s om achterstallig onderhoud en verduurzaming te kunnen financieren waaronder ook een asbestsanering en -vervanging kan vallen.

Het wachten is nu op verdergaande maatregelen van de politiek en centrale overheid.