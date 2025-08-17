Kandidaat JA21 in opspraak door omkoping bij verkiezingen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1788 keer bekeken • bewaren

Nawin Ramcharan, kandidaat voor JA21 bij de komende verkiezingen, is nog geen jaar geleden in opspraak geraakt omdat hij probeerde mensen om te kopen, ontdekte JA21-watcher Chris Aalberts. Bij de verkiezingen voor de universiteitsraad van de Erasmus Universiteit (EUR) beloofde Ramcharan Kinder Bueno-mini’s aan studenten die op hem en zijn ultraconservatieve partij wilden stemmen.

De verkiezingsfraude blijkt uit een artikel dat Erasmus Magazine vorig jaar aan de kwestie wijdde. Het tijdschrift had onder meer de beschikking over een WhatsApp-gesprek waaruit de omkoping bleek. Er waren zeker zeven getuigen die de praktijken bevestigden. Ramcharan ontkende niettemin. “Ik heb niemand omgekocht.”

Ramcharan staat op plaats 29 van de JA21-lijst. Als lid van de universiteitsraad zette hij zich onder meer in voor antivaxxers die “belachelijk werden gemaakt om hun medische keuzes”. Zo te bezien lijkt zijn keuze voor JA21 nogal vreemd. JA21-oprichter Annabel Nanninga noemde antivaxxers twee jaar geleden nog “decadent”.

Ramcharan is niet de enige die compleet andere overtuigingen heeft dan de nummer twee van JA21. Recent bleek tijdens een Nieuwsuur-interview ook al dat de nieuwe JA21-stemmentrekker Ingrid Coenradie er hele andere ideeën op nahoudt dan Nanninga. Terwijl Coenradie de islam “prima” vindt, ageert Nanninga al jaren tegen de islam en moslims.