Wanneer zijn we in oorlog? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 54 keer bekeken • Bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 132.

Deze vraag lijkt sterk op de vraag die ik in aflevering 126 van deze serie opwierp: Is het al oorlog, ja of nee? Maar nu is de aanleiding de vernietiging van de Krimbrug door een raket van het Nederlandse bedrijf Destinus. De Krim behoort tot Oekraïne, maar staat sinds de annexatie in 2014 in de praktijk onder Russisch bestuur. Rusland vroeg zich direct af of Nederland zich daarmee openlijk mengt in de oorlog in Oekraïne? Als dat zo zou zijn, dan kun je vrij simpel redeneren dat we via de inzet van dat wapen in oorlog zijn met Rusland. Maar zo ver lijkt het nog niet. In het tv-programma 1 Vandaag zei mijn geliefde Ruslandkenner Helga Salemon in mijn woorden: “We moeten ons zorgen maken, omdat Poetin maar wat graag de indruk wekt dat Europa tegen Rusland vecht. Maar de eer van de aanval komt Oekraïne toe.” Salemon vertelde ook dat de eigenaar van Destinus in Hengelo een Rus is. Daarmee is Destinus voor Rusland een legitiem doel.

Het Nederlandse ministerie van Defensie koopt voor honderden miljoenen aan drones en kruisraketten bij Destinus. In reactie op de aanval op de Krimbrug stelt het ministerie dat alle partijen binnen de kaders van het humanitair oorlogsrecht moeten werken.

AI, dat zelf pretendeert de mensheid te kunnen vernietigen, deelt mee dat Nederland formeel niet in oorlog is, maar zich in een grijze zone bevindt met hybride dreigingen. Voor Nederland zou een directe oorlog ontstaan bij een gewapende aanval op ons grondgebied of dat van een NAVO-bondgenoot. Dat is een hele ouderwetse manier om het over de oorlog te hebben. Zoals je vroeger ook andere landen officieel de oorlog verklaarde.

In de moderne tijd neemt oorlog totaal andere gedaanten aan. Van handelsoorlog tot cyberwar. Volgens het internationale recht kan een cyberaanval als een gewapend conflict worden beschouwd. Er wordt dus heel verschillend tegen aangekeken.

Of we in oorlog zijn lijkt mij vooral een kwestie van gevoel. Uit mijn eerdere onderzoek in mijn eigen netwerk bleek dat ongeveer de helft van de mensen die ik benaderde ervoer dat we al in oorlog waren. Ik heb dat gevoel niet, maar ik erken wel dat we ons met geleverde raketten en uiteenlopende digitale aanvallen op een glijdende schaal in de verkeerde richting begeven.

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