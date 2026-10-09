Is het al oorlog, ja of nee? Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 240 keer bekeken • Bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 126

Mijn bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bedrijf Nico’s Nieuws heeft in zijn netwerk een niet-representatief mini-onderzoekje verricht over de kernvraag of het hier al oorlog is of niet? Veel mensen vinden van wel. Ik niet. Gelukkig ervaart mijn dochter op dit moment hier ook geen oorlog. Mijn familie- en vriendenkring is heel divers. Een prettige mix van mannen en vrouwen, oud en jong, rechts en links, militair en pacifist.

Een eerste selectie uit hun antwoorden:

Hella: “Voor mij voelt het als dreiging en oorlog. Een cultuuromslag met steeds meer fascisten aan de macht. Een hybride oorlog waarbij Rusland en China proberen het westen uit balans te drukken wat leidt tot hete gewapende conflicten waar de internationale gemeenschap door verdeeldheid bar weinig aan kan doen. Wat vermag een vredesduif tegen een vlucht roofvogels?”

Ivo: “We leven in een paradijs. Dat is voor sommige mensen moeilijk te verdragen. Ik steun Gaza niet. Oekraïne is een andere zaak. Maar het is onze oorlog niet. En we moeten niet net doen alsof. Geen enkele Nederlander zou zijn kinderen de frontlijn in sturen om voor de Oekraïners te vechten. Gaan we nog een keer naar Bogor? Groetjes.”

Sandra: “Is het al oorlog hier? Soms, als ik de krant lees of naar het journaal of Nieuwsuur kijk. Als mijn hoofd op hol slaat. Maar meestal is oorlog toch ver weg.”

Dick, mijn jongere broer: “Het is oorlog in Oekraïne. En, zoals in eerdere oorlogen, zijn er landen die het juist vinden om te helpen. Niet met troepen, maar vooral met wapens, training, opvang en zorg. Dat daardoor het conflict nodeloos langer gaat duren is duidelijk. De Russische agressor meent er verstandig aan te doen de hulpverlenende landen te irriteren. Er hoeft geen oorlog in Europa te komen. Het is wel urgent om Rusland/Poetin duidelijk te maken dat we het niet meer pikken. Dus stop met je acties en trek je terug uit een land dat niet het jouwe is.”

Han: “Nee, het is geen oorlog. In het verleden hadden ze het over de zenuwenoorlog. Dat is wel een mooie term. En het is natuurlijk gewoon een koude oorlog, alleen met proxy wars in de buurt en niet in Azië of Afrika. Voor het overige is het café de Wilde Mossel een prima zaak, maar koffiezetten kunnen ze niet. Groet uit de Zijdenwindestraat.”

Mooi, al die reacties in normale bewoordingen, die vaak meer voor mij betekenen dan de opinies van de betweters uit de eigen parochie. Je kunt natuurlijk formeel redeneren dat als we Oekraïne met wapens, geld, etc. steunen, we daardoor in oorlog zijn met Rusland. En omdat oorlogsgevoel te versterken kun je er nog van alles bij slepen: van de buitenproportionele verhoging van de defensiebegroting, de hoge benzine- en energieprijzen tot en met het regelen van noodvoorzieningen, water en blikvoer.

Toch overheerst ook bij mij het gevoel dat er in dit land nog geen sprake van oorlog is. Het zou mij veel waard zijn als dat zo blijft. Oorlog voeren is meestal iets doms.