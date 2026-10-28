Wanhopig wordende Netanyahu probeert na verkiezingen Palestijnse regeringsdeelname te saboteren Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 419 keer bekeken • Bewaren

De Likoed-partij van de Israëlische premier en genocidale oorlogsmisdadiger Benjamin Netanyahu heeft de Palestijnse ("Arabische") partijen ervan beschuldigd de verkiezingen in het land te hebben "gestolen". Dat meldt ANP. Hoe dat zou moeten zijn gebeurd is een raadsel waar Netanyahu ongetwijfeld nog een verklaring voor moet verzinnen. Voorafgaand aan de verkiezingen wilden Likoed en andere (extreem)rechtse partijen verkiezingsdeelname van de Palestijnse partijen al verbieden. De Centrale Verkiezingscommissie stemde in september voor, maar daar stak het hooggerechtshof uiteindelijk een stokje voor.

Hoewel Likoed na de laatste exitpolls aan kop gaat, heeft zijn coalitie geen meerderheid in de Knesset, het Israëlische parlement. De oppositiepartijen zijn als coalitie groter geworden, de Palestijnse partijen - geen onderdeel van die oppositiecoalitie - hebben een recordaantal stemmen gekregen.

Door de winst van de Palestijnse partijen wordt het voor het genocidale blok van Netanyahu nu een stuk moeilijker om een coalitie te vormen. Daar staat wel tegenover dat meerdere oppositiepartijen een samenwerking met bijvoorbeeld de Palestijnse Ra'am uitgesloten, waaronder Yashar!, de partij van oppositieleider en premierskandidaat Gadi Eisenkot. De leider van de grootste linkse partij in het land, Yair Golan van de Democraten die zich binnen de coalitie van Eisenkot bevinden, heeft het oppositieblok opgeroepen wél samen te werken met de Palestijnse partijen en zo premier Netanyahu af te zetten.

Dat Netanyahu nu wild om zich heen begint te slaan en de Palestijnse partijen van verkiezingsfraude beschuldigt, heeft er alles mee te maken dat hij zijn vrijheid bedreigd ziet worden. Als oorlogspremier geniet hij in eigen land een hoge mate van onschendbaarheid. Mocht hij uit dat ambt gezet worden, dan riskeert hij een forse gevangenisstraf. Netanyahu staat sinds 2020 terecht voor onder meer omkoping en fraude. Los van deze corruptiezaken heeft het Internationaal Strafhof in 2024 een arrestatiebevel tegen Netanyahu uitgevaardigd wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.