Exitpolls Israël: Oppositieblok wint, maar partij genocidale maniak Netanyahu wel grootste Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 537 keer bekeken • Bewaren

In Israël zijn dinsdagavond om 9 uur 's avonds de stembussen gesloten voor de parlementsverkiezingen. Uit de eerste exitpolls blijkt dat Likud, de partij van de genocidale maniak en zittende premier Benjamin Netanyahu de grootste is geworden. Wel verloor hij zo'n 8 zetels en zakt naar 24. Het oppositieblok van Gadi Eisenkot is qua zetelwinst de grote winnaar van de avond. Die coalitie kan volgens de exitpoll rekenen op ongeveer 52 zetels in de 120 zetels tellende Knesset, het Israëlische parlement. Het blok van Netanyahu blijft voorlopig steken op 50 zetels.

De exitpoll biedt nog erg weinig houvast voor de te smeden coalitie. Geen enkele partij of coalitie heeft een absolute meerderheid weten te behalen. De Arabische partijen, waarvan extreemrechts uit alle macht probeerde om hen überhaupt niet aan de verkiezingen te laten meedoen, lijken ook zetelwinst te hebben behaald. Samen komen zij uit op ongeveer 17 zetels.

Voorafgaand aan de verkiezingen zei oud-stafchef van het Israëlische leger Eisenkot echter niet te zien hoe zijn coalitie samen kon werken met de Arabische partijen. Dat oppositieblok bestaat uit Eisenkots eigen partij Yashar!, Yisrael Beytenu (de partij van de rechts-nationalistische oud-minister Avigdor Lieberman), de Democraten onder leiding van Yair Golan, en Beyachad (de partij van oud-premiers Naftali Bennett en Yair Lapid). Het oppositieblok wordt vooral verenigd door een afkeer van Benjamin Netanyahu, die na zijn premierschap nog een langlopend strafrechtelijk onderzoek naar fraude en corruptie tegemoet kan zien. Dit nog los van zijn internationale aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden in Palestina.

Een duidelijker overzicht van de voorlopig behaalde zetels in de Knesset wordt niet verwacht voor woensdagavond. Tegelijkertijd moeten de stemmen per post, overwegend afkomstig van militairen, nog worden geteld. Het gaat daarbij om zo'n 600.000 stemmen, goed voor ongeveer 10 procent van het totale aantal.

Verwacht wordt dat alle stemmen pas op 30 oktober zijn geteld, de definitieve uitslag wordt op 4 november officieel bekendgemaakt. Hierna zullen de partijen aan president Isaac Herzog laten weten wie zij graag als premier van Israël zien. Herzog zal vervolgens de meest kansrijke kandidaat opdracht geven een coalitie te vormen. Die heeft daar 42 dagen de tijd voor. Het is niet te verwachten dat mocht Netanyahu het veld moeten ruimen, er een progressievere regering voor in de plaats komt. Eisenkot heeft na het sluiten van de stembussen gezegd zo snel mogelijk een zionistische regering te willen vormen, daarbinnen biedt ook hij ruimte aan extreemrechts en partijen die de genocide in Gaza en zuivering van de Westelijke Jordaanoever voorstaan.

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