Wakker Dier trekt aan de bel vanwege illegale praktijken bij Boer Zoekt Vrouw

Wakker Dier verzoekt de NVWA om in te grijpen bij drie melkveehouders die meedoen aan Boer Zoekt Vrouw. Het trio overtreedt de wet door kalfjes te isoleren. “Deze boeren zijn helaas geen uitzondering”, aldus Leonie Vestering van Wakker Dier. “De NVWA kijkt nog te vaak weg van dit dierenleed, zelfs nu het in de schijnwerpers staat. En de kalfjes zijn de dupe.”

De dierenrechtenorganisatie stelt: “Volgens de wet moeten kalfjes elkaar kunnen zien en aanraken. Maar in de hokken voor jonge kalveren die dit seizoen in beeld komen, is fysiek contact onmogelijk. In het gunstigste geval kunnen de kalfjes elkaar zien in tegenoverliggende hokken. Gezien de ernst en het structurele karakter van de overtreding zouden de boeren een boete moeten krijgen.”

BZV-presentatrice Yvon Jaspers werd eerder al bekritiseerd vanwege het verspreiden van boerenpropaganda. In het in 2019 uitgezonden programma ‘Onze boerderij’ beweerden Jaspers en boer Mark ten onrechte dat alle kippen in Nederland scharrelkippen zijn. Vier dierenbelangenorganisaties dienden daar een klacht over in, omdat Jaspers en boer Mark daarmee het bestaan van zes miljoen leghennen in ‘verrijkte kooi’- en ‘koloniekooi’-systemen ontkenden.