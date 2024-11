Waarom houden PVV-bewindslieden hun aandelenbelangen geheim? Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 5819 keer bekeken • bewaren

Nu Folkert Idsinga zijn aandelenportefeuille openbaar heeft gemaakt, dringt de vraag zich op wanneer de bewindslieden van de PVV openheid van zaken gaan geven. Drie PVV’ers in het kabinet houden namelijk nog altijd geheim welke beleggingen ze bezitten. Het gaat om Marjolein Faber, Zsolt Szabó en Vicky Maeijer, blijkt uit het overzicht van formateur Richard van Zwol.

Idsinga besloot afgelopen week om onder druk van Geert Wilders af te treden. Een dreigende tweet van de PVV-leider over de aandelenportefeuille van de NSC-minister (“Lijkt me geen goed bestuur en niet dragend gemotiveerd, dus maar beter openbaar maken die miljoenenbelangen”) schoot hem in het verkeerde keelgat.

Idsinga had het aandelenbezit overigens netter geregeld dan twee van de drie PVV-bewindslieden. Terwijl Idsinga zijn financiële belangen bij zijn aantreden op afstand had gezet, is dat bij Faber en Maeijer niet het geval. Zij hebben slechts beloofd dat ze tijdens hun regeerperiode niet met hun aandelen zullen handelen.

Van Faber is bekend dat ze naast een huis in Florida ook Amerikaanse aandelen heeft. Ook staatssecretaris Maeijer bezit Amerikaanse effecten. In welke bedrijven de twee hebben geïnvesteerd, is echter net zo’n groot mysterie als de dragende motivering waarmee Faber maandenlang schermde. Wat hebben de PVV’ers te verbergen?