Staatssecretaris Idsinga (NSC) stapt op na onthulling schimmige zakelijke belangen

Staatssecretaris Folkert Idsinga (NSC, Fiscaliteit en Belastingdienst) stapt op. Dat maakt vrijdag bekend, zo melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Idsinga kreeg afgelopen week felle kritiek uit de Tweede Kamer over het niet-openbaren van zijn zakelijke belangen.

Eerder deze week bleek uit berichtgeving van RTL Z dat Idsinga niet bereid is om bekend te maken in welke bedrijven hij belegt. Via zijn bedrijf heeft Idsinga voor zo'n 6 miljoen euro aan beleggingen.

De regels schrijven voor dat ministers en staatssecretarissen 'waar mogelijk' de namen openbaar maken van de bedrijven waar ze in beleggen. Maar óf dat mogelijk is, dat mogen de bewindslieden zelf bepalen. Een Kamermeerderheid, mede geholpen door coalitiepartij PVV die onophoudelijk aan de stoelpoten van zijn coalitiepartner NSC zaagt, stelde Idsinga een ultimatum voor aanstaande maandag om dat alsnog openbaarheid te geven.

In een toelichting aan de Tweede Kamer schrijft Idsinga dat hij niet voldoende vertrouwen meer ervaart, doordat de Kamer twijfels heeft over zijn onafhankelijkheid. Ook schrijft de afgetreden bewindspersoon die in een coalitie met racistische treiterpartij PVV stapte "geraakt te zijn door de omgangsvormen en het politieke debat".