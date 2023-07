Waarom Frans Timmermans zo wordt gehaat en aangevallen: het antwoord Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 1377 keer bekeken • bewaren

Ik had mijn stukje over de smerigste verkiezingsstrijd uit de Nederlandse geschiedenis nog niet gepost of het fascistoïde geteisem ging al los op Frans Timmermans. Ook Jeroen Pauw toonde zich voor zijn doen extreem emotioneel toen hij donderdagavond hem herhaaldelijk voor leugenaar uitmaakte in de talkshow van Renze. Dat hing samen met Timmermans’ speech voor de Verenigde Naties in juli 2014 over de raketaanval op de MH17. Die toespraak maakte aanvankelijk diepe indruk zoals blijkt uit een analyse van de retorische middelen die Timmermans gebruikte. De internationale media waren onder de indruk. Perfect antwoord oordeelde bijvoorbeeld de Huffington Post.

Daar had Pauw het bij Renze niet over. Wel over een paar zinnetjes in de speech van Timmermans over het mogelijke - let wel: mogelijke – levenseinde van de passagiers. Het gaat om deze passage:

"Since Thursday I've been thinking how horrible the final moments of their lives must have been, when they knew the plane was going down. Did they lock hands with their loved ones, did they hold their children close to their hearts, did they look each other in the eyes, one final time, in a wordless goodbye? We will never know."

Wat zegt Timmermans hier met nadruk? Wij zullen nooit weten hoe die laatste ogenblikken waren. Hij heeft wel geprobeerd zich dat voor te stellen. En wat hij dan te berde brengt is allemaal in de vragende vorm gesteld. De beschuldiging dat Timmermans hier desinformatie verspreidt, is dus vals. Tijdens zijn optreden bij Renze kon Pauw trouwens zelf wel veronderstellingen uiten over de laatste ogenblikken van de passagiers zonder dat de presentator ingreep. Natuurlijk ging Pauw ook in op een latere opmerking van Timmermans bij hem zelf in zijn talkshow: dat er een slachtoffer was gevonden met een zuurstofmaskertje op. Ook dit is een feit. Het Openbaar Ministerie bracht er destijds een persbericht over uit.

Niettemin had Timmermans gehint naar een conclusie die voorbarig kon zijn. Dat was een fout en de dag na de uitzending bood hij de nabestaanden dan ook zijn excuses aan. Die hebben hem, zo bleek bij Renze, niet geholpen. In sommige kringen bestaat nu eenmaal geen vergiffenis.

Niettemin kolkt de desinformatie over ons heen. Waar zou die neiging Frans Timmermans af te branden toch vandaan komen? Waarom de peilloze diepte van de haat? Waarom die neiging te verdraaien wat hij zegt?

Volgens mij heeft het allemaal te maken met het grote verhaal dat Frans Timmermans vertelt. Dat kunnen ze niet verdragen. Ik ging eens kijken op zijn facebookpagina. Daar trof ik een observatie uit maart van dit jaar aan, die een deel van het antwoord geeft. Je hebt van die horrorfilms waarin de duivel achteruit deinst vanwege een hartstochtelijke bezwering door een excorsist. Zo moeten de Wildersen, de Dukken, de Baudetten, de GeenStijlers, de ONmensen en al hun naäpers op de sociale media wel terugdeinzen als ze dít te horen krijgen

"Twee weken geleden op een zondagochtend onderweg naar een tv-studio in Amsterdam, volgde ik het nieuws op mijn telefoon. De lijsttrekkers voor de Eerste Kamer voerden een debat over de stelling “meer koopkracht, minder asielzoekers” onder leiding van een slimme, geestige journalist die overduidelijk geen been zag in de giftige stelling, zelfs grapte dat als je deze verwerpt, je mogelijk voor minder koopkracht en meer asielzoekers zou zijn.

Andere beelden die ik op dat moment op mijn telefoon kon zien, kwamen uit Calabrië. Rijen witte zakken met de lichamen van tientallen verdronken mensen, aangespoeld op het strand. Geen lijsttrekker bij wie het opkwam zijn of haar afschuw over deze tragedie uit te spreken.

We zijn afgestompt. We hebben toegestaan dat onze zorgen over onze eigen situatie, onze eigen toekomst is gaan vreten aan onze medemenselijkheid.

Gelukkig zijn we wel nog steeds in staat, als het er echt op aan komt, onze solidariteit te mobiliseren, zoals de hartverwarmende opvang van de Oekraïense vluchtelingen laat zien.

Afstomping is duidelijk omkeerbaar. We moeten proberen de afstomping niet te voeden met valse beelden en valse tegenstellingen. Juist valse tegenstellingen ontmaskeren en tegenspreken.

Onze koopkracht wordt ondermijnd door gigantisch gestegen prijzen voor vooral energie en voedsel. Hoofdzakelijk veroorzaakt door Poetins barbaarse veroveringszucht. Het is ironisch dat het vooral Poetins (voormalige) bewonderaars zijn die dit in de schoenen van asielzoekers willen schuiven.

Iedereen wil minder asielzoekers.

Niemand wil dat mensen moeten vluchten.

En daarom hebben we meer internationale samenwerking nodig en minder honger, minder oorlog.

Meer terugkeer van mensen die geen recht hebben op asiel en meer legale manieren om naar Europa te kunnen komen voor de mensen die in Nederland en Europa nodig zijn. Minder schijnoplossingen als muren en hekken en meer inzet op afspraken met de landen van afkomst.

En nee, minister, “wokisme” en complottheorieën zijn niet even bedreigend voor onze open en vrije samenleving. Dat is ook een schijntegenstelling.

Zien we dan niet dat de roep om hypercorrectheid een reactie is op de (vreemdelingen)haat, het racisme, de misogynie, het antisemitisme en alle andere moerasgassen die we onder het mom van “alles moet gezegd kunnen worden” de vrije loop hebben gelaten?

Ik voel mij absoluut niet thuis bij de overgevoeligheid die met “woke” wordt omschreven, maar zie donders goed in dat hierin geen gevaar voor onze vrijheid schuilt. Terwijl onze vrijheid rechtstreeks bedreigd wordt door de heruitvinders van de omvolkingstheorie, het gifmengsel dat Europahttps://www.rtl.nl/programma/5317196/renze ook honderd jaar geleden op weg hielp naar grenzenloos leed.

“Minder klimaat en meer sociaal” is ook een valse tegenstelling die het goed doet bij nieuw rechts en een deel van oud links. Klimaatbeleid zou te duur zijn voor mensen met een smalle beurs. Dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe je de lasten en lusten verdeelt.

Zonder herverdeling is ook onderwijs te duur voor mensen met een smalle beurs. Net als gezondheid en wonen. Minder klimaatbeleid betekent in ieder geval meer temperatuurstijging, meer overstromingen, meer woestijnen, meer oorlogen, meer vluchtelingen. Minder klimaatbeleid betekent meer asielzoekers.

We staan voor gigantische uitdagingen waarvoor geen snelle, makkelijke, pijnloze oplossingen bestaan. Vluchten in schijntegenstellingen biedt de even comfortabele als kortstondige illusie van een overzichtelijke wereld waarin we precies weten wie we de schuld kunnen geven van onze zorgen en wanhoop.

In de overbrugging van onze echte tegenstellingen ligt de kracht van onze vrije, open samenleving. Maar pas als de valse tegenstellingen zijn ontmaskerd en terzijde geschoven, komen we toe aan het bouwen van de bruggen waar zo’n behoefte aan is. Hierin ligt de verantwoordelijkheid van alle mensen van goede wil."

Aldus Frans Timmermans.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

