Dit wordt de smerigste verkiezingsstrijd uit de Nederlandse geschiedenis

20 jul. 2023 - 15:12

Wat deze grote groep mensen spuugzat is, is de torenhoge oneerlijkheid, in de vorm van zowel leugenachtigheid, dealtjes in de coulissen, ondoorzichtige invloed in overlegtafels en spuuglelijk handelen in zaken als toeslagdossier en Groningen. Fascisme speelt nog geen grote rol maar als het zo doorgaat kunnen mensen wel in de armen van het fascisme gedreven worden; nu zie je dat een feitelijke éénpitter als de weliswaar uitermate fatsoenlijke maar ongelieerde Omtzigt 46 zetels haalt in een virtuele partij. De wanhoop in Nederland is groot blijkt hieruit. Want Omtzigt heeft nog niet eens gezegd of hij al dan niet meedoet en is nu al de laatste strohalm voor heel veel mensen. Ik noem het een noodsignaal dat op donkerrood staat. Nogmaals, niet omdat er iets fouts aan Omtzigt is, maar dat een derde van de bevolking meer vertrouwen heeft in een nog niet bestaande partij dan iedere andere keuze is historisch uniek en zeer verontrustend. Is Timmermans uit ander hout gesneden dan Kaag en Rutte c.s.?

