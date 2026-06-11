Waarom de culturele boycot van Israël veel meer steun verdient Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 72 keer bekeken • Bewaren

Eric van ’t Hoff Marketing expert bij PUM in Den Haag, had hiervoor internationale rollen bij Philips Healthcare en Dell Technologies Persoon volgen

Afgelopen dinsdag vond in de BAK in Utrecht een bijeenkomst plaats voor alle ondertekenaars van de culturele boycot Israël beweging. De Cultural Boycott Israel campagne is een gezamenlijke toezegging van kunstenaars en culturele organisaties om de samenwerking op te schorten met Israëlische instellingen en bedrijven die medeplichtig worden geacht aan schendingen van het internationaal recht.

Tot nu toe hebben 761 culturele instellingen en 2.315 kunstenaars en cultuurwerkers in Nederland en België de verklaring onderschreven. Tijdens de bijeenkomst deelden verschillende sprekers, onder wie Omar Barghouti (medeoprichter van BDS, hier op de foto), hun ervaringen om nieuwe culturele instellingen bij de campagne te betrekken. Dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Medewerkers binnen culturele instellingen zijn doorgaans sterk voorstander van solidariteit met de Palestijnen, maar zoals tijdens de bijeenkomst meerdere keren werd opgemerkt, geldt dat lang niet altijd voor de raden van toezicht, laat staan voor donateurs, vooral als zij vanwege hun geloof achter Israël staan.

De steun voor de verklaring groeit maar toch blijft dit in verhouding tot de totale omvang van de sector heel beperkt. Alleen al in Nederland zijn meer dan 250.000 organisaties actief in de culturele sector, naast ongeveer 16.000 beeldende kunstenaars, 28.000 schrijvers en vertalers, 25.000 musici, 8.000 acteurs, 3.000 dansers, en rond de 10.000 film- en theaterregisseurs volgens het CBS. Wat dus betekent dat op dit moment maar amper 1% van de kunst- en cultuurmakers zich hebben aangesloten bij de Cultural Boycott Israel-campagne. Schrikbarend weinig dus! Kunst- en cultuurmakers hebben zich altijd ingezet voor mensenrechten en zouden zich in principe allen moeten uitspreken tegen Netanyahu’s Israël.

Als kunstverzamelaar, schrijver en spreker die in Beiroet heeft gewoond en al jaren heel kritisch is op Israëls beleid in de Palestijnse gebieden, wil ik dan ook iedereen vragen die gelieerd is aan de kunst en cultuursector om zich aan te sluiten aan de culturele boycot door op deze link te klikken: https://www.cultureleboycotisrael.nu. De beweging heeft nog duizenden extra ondertekenaars nodig om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken en om ervoor te zorgen dat geen enkele Israëlische kunst- en cultuurorganisatie die zich niet uitspreekt tegen Israëls oorlogsmisdaden kan optreden in Nederland. Maar ook om een veel sterkere vuist te maken tegen de veel rijker gefinancierde Israël-lobby, die het telkens voor elkaar krijgt om Israëlische cultuurmakers toe te laten, zoals het geval was bij het optreden van IDF-cantor Shai Abramson in het Concertgebouw een paar maanden geleden.