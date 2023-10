Waarom Calimero de aanpak van de klimaatcrisis frustreert en Henny Huisman en Bulletje het probleem kunnen oplossen

Druktemaker Lisa Loeb dook in de klimaatscenario’s van het KNMI. “In juli en augustus zal de thermometer regelmatig de veertig graden aantikken. Hittegolven zijn geen uitzondering maar regel, en Erben Wennemars kan voorgoed vaarwel zeggen tegen de Elfstedentocht. Maar er is een klein lichtpuntje voor Erben en de rest van Nederland. We kunnen hier nog iets aan doen. Het klimaat is hoe dan ook aan het veranderen, maar de mate waarin kunnen we nog veranderen.”