Door klimaatcrisis zal het in Nederland veel vaker warmer worden dan 40 graden Actueel • 09-10-2023

In juli 2019 steeg het kwik in Nederland voor het eerst tot boven de 40 graden – een scenario dat zonder de klimaatcrisis vrijwel onmogelijk was geweest. “Tegenwoordig is de kans op zulke hitte hier eens in de 50 tot 100 jaar”, stelt het KNMI in zijn nieuwe klimaatscenario’s. Maar als de mensheid doorgaat met de grootschalige uitstoot van broeikasgassen, dan neemt de kans op extreme hitte verder toe. Als de CO2-uitstoot hoog blijft, dan zal het “bijna elk jaar” warmer worden dan 40 graden, verwacht het KNMI.

De NOS schrijft: “Werd die 40 graden in 2019 in Nederland voor het eerst aangetikt, in de hoge-uitstoot-scenario's zal de 40 graden geregeld en gedurende meerdere dagen bereikt worden. Als anderzijds de uitstoot fors daalt, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, dan zullen de gevolgen veel minder groot zijn. Het KNMI benadrukt dat dit nog altijd mogelijk is.”

De verdere gevolgen van de klimaatcrisis zijn volgens het KNMI zeer afhankelijk van de bereidheid om in actie te komen. Een ding staat wel vast: “Verdere opwarming betekent hoe dan ook dat de Nederlandse zomers droger en de winters natter worden.”

Ook de zeespiegelstijging zal doorgaan, de vraag is met hoeveel. In het ongunstigste geval zal de stijging eind deze eeuw 2,5 meter bedragen. “Zelfs in het lage uitstootscenario” zal “de zeespiegel voor de Nederlandse kust na 2150 waarschijnlijk meer dan een meter” zijn gestegen, waarschuwt het KNMI. “In het hoge uitstootscenario wordt deze stijging eerder bereikt.”