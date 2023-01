Waar blijft dat vuurwerkverbod? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 184 keer bekeken • bewaren

Vuurwerk is gevaarlijk en schadelijk, maar onder het mom van traditie houden we er als samenleving nog krampachtig aan vast.

Gelukkig Nieuwjaar iedereen! Het is 2023 en dat betekent out with the old and in with the new, tijd voor de goede voornemens, om ze uiteindelijk grotendeels niet na te komen. Zo had ik het goede voornemen het niet nog een keer over een verbod te hebben, na dit opiniestuk over FvD, maar ik acht het toch nodig. Daarom een knallend betoog vóór een vuurwerkverbod.

Er schijnt dit jaar nog nooit zoveel vuurwerk verkocht te zijn, vuurwerkhandelaren hebben goede zaken gedaan deze jaarwisseling. Niet geheel onverwacht natuurlijk, het mocht namelijk weer. Ondertussen telt het Oogziekenhuis Rotterdam twintig vuurwerkslachtoffers, terwijl in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht een 11-jarig jongetje zijn rechteroog en een hele hand kwijt is geraakt. Ook de politie heeft een zware nacht achter de rug, meerdere agenten in het land zouden zijn bekogeld met vuurwerk, sommigen moesten met hun verwondingen naar het ziekenhuis. De politiebonden NPB en ANPV roepen op tot een algeheel vuurwerkverbod. Ik kan ze alleen maar gelijk geven.

In meerdere gemeenten, twaalf om precies te zijn, werd een lokaal vuurwerkverbod gehanteerd. Je mocht het kopen, maar niet afsteken. Toch gebeurde het. Dus dringen burgemeesters Halsema (Amsterdam, GL) en Bruls (Nijmegen, CDA) aan op een landelijk vuurwerkverbod, want een verbod werkt alleen als er ééń landelijke lijn wordt getrokken. In de Tweede Kamer was echter tot nu toe nooit een meerderheid voor een totaalverbod op vuurwerk.

Maar dit moet er wellicht wel komen. De schade is ieder jaar weer gigantisch. Zowel in materiële zin gezien de tientallen miljoenen euro's schade aan onze infrastructuur, onze huizen en auto´s, als in immateriële zin gezien hoe wij de kwaliteit van onze lucht en natuur verminderen met zoveel fijnstof uit vuurwerk in de lucht. Ieder jaar mogen we blij zijn dat onze huisdieren nog leven en dat ons, in tegenstelling tot dat 11-jarige jongetje, niets ernstigs is overkomen aan ons lichaam. Vuurwerk is gevaarlijk en schadelijk, maar onder het mom van traditie houden we er als samenleving nog krampachtig aan vast.

Terwijl alles wat we hoeven te doen is anders omgaan met vuurwerk. Want weet wel, we kunnen gewoon blijven kijken naar vuurwerk tijdens Oud & Nieuw. Maar voor ieders veiligheid en gezondheid, van mens, dier en vuilnisbak, is het beter dat jij en ik geen vuurwerk meer afsteken. Laten we binnen genieten van een oliebol, terwijl onze gemeente een veilige vuurwerk- of lasershow organiseert en daarna alles netjes weer opruimt. Tradities zijn eigenlijk ook maar goede voornemens uit het verleden, ze zijn hartstikke leuk, maar we kunnen ze ook veranderen of zelfs helemaal laten gaan als het nodig is. Dat ik u volgend jaar weer mag treffen, maar dan zonder vuurwerk!