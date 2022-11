Waar blijft dat verbod op Forum voor Democratie? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 435 keer bekeken • bewaren

Onze democratische rechtsstaat wordt structureel aangevallen, niet door "kwaadaardige reptielen" of het World Economic Forum, maar door FvD.

Het is weer die tijd van het jaar. De bomen worden kaal, de feestdagen komen eraan en het is weer tijd voor de maandelijkse ophef om een uitspraak van een FvD'er. Tijd voor bewindspersonen en Kamerleden om weer verontwaardigd te reageren op de zoveelste gevaarlijke uitspraak, waarbij voor de zoveelste keer door de ondergrens heen wordt gezakt. Ik denk dat die ondergrens ondertussen het magma in de aardkorst wel heeft bereikt.

Voor wie deze aflevering van Fascisme 101 heeft gemist, FvD-Kamerlid (en Statenlid én gemeenteraadslid) Gideon van Meijeren heeft in een interview opgeroepen de Tweede Kamer met een revolutionaire beweging "bij wijze van spreken" te bezetten om de regering te verwerpen. Volgens mij is een staatsgreep door het bestormen van het parlement niet iets dat je "bij wijze van spreken kan doen", daarnaast lijkt het me niet geheel ongevaarlijk. Vooral voor onze democratische rechtsstaat niet.

FvD is al een tijdje een gevaar voor onze democratie, een oproep zoals van Meijeren hier doet is ook alles behalve verbazingwekkend. Waar ik persoonlijk wel verbaasd over ben, is het gebrek aan concrete actie om onze democratie te beschermen tegen de anti-democraten van FvD. Dit is een oproep vergelijkbaar met de bestorming van het Amerikaanse Capitool, die nu bekend staat als officiële couppoging, aangezet door voormalig President Donald Trump. Deze oproep komt terecht op een lange lijst FvD-uitspraken die indruisen tegen onze rechtsstatelijke kernwaarden, zoals die keer dat er werd gedreigd met tribunalen, die keer dat een journalist werd geïntimideerd of al die keren dat ze bij FvD 'omvolking' in de mond namen, een complottheorie gebaseerd op puur racisme en antisemitisme.

Onze democratische rechtsstaat wordt structureel aangevallen, niet door "kwaadaardige reptielen" of het World Economic Forum, maar door FvD. Daarom vind ik het zo pijnlijk dat we in een vicieuze cirkel van afschuw lijken te zitten, terwijl we er wat aan kunnen doen. Er zijn juridische gronden om FvD te verbieden. Dit kan via de Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen die 1 januari 2022 in werking is getreden en via Boek 2 Artikel 20 van het Burgerlijk Wetboek. Zodra de nationale veiligheid, de democratische rechtsstaat en/of de openbare orde in het geding komt, kan de rechtbank op verzoek van het OM een partij ontbinden en verbieden. Daarnaast kan de Tweede Kamer, waar een meerderheid altijd (terecht) met de grootste walging over FvD-acties spreekt, hier ook iets tegen doen. Door middel van een wetswijziging kan de Kamer altijd anti-democraten aanpakken als ze dat nodig vinden en de Minister van Justitie en Veiligheid kan altijd informeren bij het OM of ze al plannen hebben om iets tegen fascisten te doen.