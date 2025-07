VVD'ers hebben schoon genoeg van haatzaaiende tussenpaus Dilan Yesilgöz

Dat Yesilgöz voortdurend op ramkoers is werd ook afgelopen week weer duidelijk. Nadat ze Douwe Bob meermaals had beschuldigd van "jodenhaat", moest de zanger onderduiken. Daaraan voorafgaand had de manager van Douwe Bob contact opgenomen met Yesilgöz om te deëscaleren, wat de VVD'er niet alleen weigerde maar er daarna zelfs nog een paar scheppen bovenop gooide. Ook dat past in een patroon. Eerder had Yesilgöz de online extreemrechtse bloedhonden op presentator Tim Hofman afgestuurd die het had gewaagd kritisch te zijn op politiegeweld. Terwijl Yesilgöz wist dat Hofman kort ervoor nog aan een moordaanslag door een rechtsextremist was ontsnapt, besloot de VVD'er hem op X haar kop van jut te maken.