VVD wil onderzoek naar nepotisme bij coalitiegenoot PVV en ON

In de Tweede Kamer leven zorgen over nepotisme door PVV-minister Klever. Het is al langer een publiek geheim dat bij de partij van Geert Wilders veel baantjes onderling worden verdeeld onder familieleden en vrienden. Nu stellen VVD en D66 Kamervragen over dergelijk gedrag omdat er een derde partij bij betrokken is. Reinette Klever werd begin juli door Wilders tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp gebombardeerd. Klever, die eerder ook Kamerlid was voor de PVV, was op dat moment nog zakelijk directeur van omroep Ongehoord Nederland. Zij heeft die lucratieve functie daarop neergelegd maar blijkt stilletjes een deel daarvan - de financiële administratie - overgedragen te hebben aan haar dochter. De vriendjespolitiek van de PVV'er werd aan de kaak gesteld in een verklaring van oud-werknemers: "Dit riekt naar nepotisme en belangenverstrengeling."

Tweede Kamerlid Claire Martens van coalitiepartij VVD vraagt aan minister Eppo Bruins, die over media gaat, hoe hij de overdracht beoordeelt en of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, waarover meerdere media berichtten. Ze wil verder weten wat Bruins vindt van de integriteit, sociale veiligheid en journalistieke kwaliteit bij ON! Ook vraagt ze zich af of de omroep transparant genoeg is over de bestedingen van belastinggeld, waar de omroepen van betaald worden.

Klever ontkent maar wil aan het ANP geen antwoord geven op vragen daarover. Inmiddels is bij ON een nieuwe directeur benoemd, dat blijkt een dorpsgenoot van Klever.

Bij Ongehoord Nederland werd oprichter Arnold Karskens dit weekend geschorst. Hij zou onder meer ingegrepen hebben toen medewerkers wilden gaan beweren dat de maanlandingen nooit hebben plaatsgevonden, een verzinsel dat erg populair is in kringen van wappies en anderen die op gespannen voet met de werkelijkheid leven. Jan Paternotte van D66 heeft aan de minister opheldering gevraagd over onder meer de antisemitische opvattingen die binnen de ultrarechtse omroep leven.

Paternotte wil ook weten hoe de benoeming van de dochter valt te rijmen met de Gedragscode integriteit van de publieke omroep, ‘waarin het voorkomen dat persoonlijke belangen met die van de mediaorganisatie verstrengeld raken een kernprincipe vormt’, schrijft Trouw die ook oud-presentator Aarad aan het woord laat:

De dochter van Klever startte begin 2021 als vrijwilliger op de ledenadministratie van de omroep. In april 2022 kwam ze daar in vaste dienst. Haar moeder was toen als zakelijk directeur direct verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Aarad wijst erop dat de dochter ‘een keer of tien, vijftien’ te gast was in de eigen uitzendingen. Die zijn inmiddels nagenoeg allemaal verwijderd van de website, zegt Aarad. Ook het LinkedIn-profiel van de dochter bestaat niet meer. Een vraag over de aanstelling van de dochter op de ledenadministratie werd dinsdag door Reinette Klever niet beantwoord.

Toezichthoude het Commissariaat voor de Media (CvdM) vindt dat de kwestie ‘een zorgelijk beeld’ oproept en zegt op gepaste wijze te zullen reageren.