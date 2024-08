ON-kopstuk Karskens op non-actief na ‘antisemitische’ coup Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1281 keer bekeken • bewaren

Het is hommeles bij de extreemrechtse wappie-omroep Ongehoord Nederland (ON). Oprichter Arnold Karskens is per direct op non-actief gesteld, zo melden zowel ON als Karskens zelf. Die laatste deelt via X een brief aan de ledenraad, waarin hij zijn beklag doet over de gang van zaken en tegelijkertijd de leden van de Raad van Toezicht (RvT) beschuldigt van racisme en antisemitisme.

Het is een wat warrig epistel, opgesteld door Karskens, die in de tweede alinea meldt dat hij ziek teruggekeerd is van een reis maar toch duidelijkheid wil creëeren "in de mist van bedrog en leugens die bij deze karaktermoord over mij worden verspreid". Daarbij gaat het vooral om het al dan niet vrijwillige vertrek van notoire racist en complotdenker Raisa Blommestijn.

Volgens Karskens werpt de RvT hem voor de voeten Blommestijn te hebben "weggepest", nadat de presentatrice zich meerdere malen schuldig had gemaakt aan het verspreiden van racisme, smaad en desinformatie. Ook zou Karskens zich volgens de RvT hebben bemoeid met gesprekken over de veiligheid op de werkvloer, wat hij ook ontkent, omdat hij naar eigen zeggen zoveel gehoorschade heeft opgelopen als oorlogsverslaggever, dat hij die gesprekken nooit kan hebben gehoord.

Karskens schrijft dat het juist de leden van de Raad van Toezicht zijn die zich hebben misdragen. Zo zouden zij in de bres springen voor eindredacteur George Woodham wiens contract door Karskens niet werd verlengd. Dat gebeurde nadat Woodham, in Utrecht lijsttrekker van Forum voor Democratie, zich "met regelmaat te buiten aan antisemitische uitlatingen" ging. Volgens Karksens deed Woodham dat ook richting Karskens zelf "door de holocaust op joden in Litouwen" te bagatelliseren. Na twee eerdere incidenten met antisemitisme binnen de omroep vreesde Karskens dat opnames van nieuwe jodenhaat naar buiten zouden komen.