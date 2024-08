VVD, PVV en BBB ergeren zich weer groen en geel aan controlfreak Omtzigt

Pieter Omtzigt beloofde een extraparlementair kabinet met grote afstand tussen de bewindslieden en de Kamerfracties. Het nieuwe kabinet zou bestaan uit bewindspersonen die voor een groot deel van buiten de politiek kwamen. De politiek leiders van PVV, NSC, BBB en VVD bleven in de Kamer. Het nieuwe kabinet zou bovendien alle vrijheid krijgen om wisselende meerderheden te zoeken in de Kamer.

Het bleek de zoveelste valse belofte van Omtzigt, die eerder al afstand had genomen van zijn toezegging om niet met de PVV te gaan regeren en de rechtsstaat heel te houden . Afgezien van premier Dick Schoof zijn de meeste bewindslieden in het kabinet Wilders I toch echt partijtijgers, die een gedetailleerd regeerakkoord, pardon hoofdlijnenakkoord gaan uitvoeren.

Wie nog hoopte op minder achterkamertjesoverleg kreeg deze week het deksel op de neus. Eerst kwam via NRC naar buiten dat NSC-Kamerlid Harm Holman vorige week in zijn tuin in het Drentse dorp Roden een coalitieoverleg had georganiseerd over landbouw. Daarbij waren minister van Landbouw Femke Wiersma (BBB), Jeanet Nijhof (PVV), Thom van Campen (VVD), Caroline van der Plas en Cor Pierik van BBB aanwezig. Holman had het overleg geheim willen houden, zo bleek toen NRC er naar vroeg. “Van wie weet jij dit?”, reageerde hij.