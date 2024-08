Nieuwe bestuurscultuur van 'extraparlementair kabinet' Schoof is vooral heel erg oude bestuurscultuur

Dan is het toch op zijn minst bijzonder te noemen dat in de nacht van donderdag op vrijdag tot in de kleine uurtjes de partijleiders van de coalitie zich in een achterkamertje uitvoerig bemoeid hebben met het begrotingsoverleg. De top van het kabinet en de vier leiders van de coalitiepartijen spraken woensdagavond ook al uren met elkaar. "Gisteren hebben we wat informatie gekregen, vandaag wordt nog wat feedback gevraagd. En dat is het", suste NSC-leider Pieter Omtzigt donderdagmiddag de vragen over de bemoeienis van de Kamerfracties met het kabinetsbeleid. "We hebben veel onderwerpen met elkaar besproken en ongetwijfeld zijn we nog even gaan kijken of we nog iets kunnen aanpassen", zei Schoof toen hem gevraagd werd of de coalitiepartijen nog aanvullende eisen hadden gesteld.