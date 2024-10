VVD-prominent Halbe Zijlstra: Wilders is niet bij z'n volle verstand

De VVD is voor het landsbestuur in zee gegaan met een politicus die niet bij z'n volle verstand is, namelijk Geert Wilders. Dat laatste constateerde VVD-prominent Halbe Zijlstra in een interview met Sven Kockelman op NPO Radio 1. Zijlstra, die uit ervaring spreekt omdat hij onder meer staatssecretaris van Cultuur was in Rutte 1, het eerste kabinet waarin de VVD regeermacht deelde met de PVV, reageerde op het dwangmatige twittergedrag van Wilders. De PVV"er plaatste maandag toen hij in Amsterdam een religieuze joodse herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 bijwoonde, een bericht op X waarin hij de wens uitsprak burgemeester Halsema te deporteren.