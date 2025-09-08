VVD ‘partij in doodsnood’, Yesilgöz maakt ook samenwerking met CDA en D66 onmogelijk Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1016 keer bekeken • bewaren

Nadat Dilan Yesilgöz vlak na de val van het kabinet de PVV uitsloot, maakte ze de afgelopen weken duidelijk dat ze niets ziet in een samenwerking met GroenLinks-PvdA. Zondag verklaarde ze bovendien dat ze niet in een kabinet wil dat de hypotheekrenteaftrek aanpast. Daarmee lijkt ze ook een coalitie met het CDA te blokkeren. Die partij wil immers, in navolging van de progressieve partijen, de hypotheekrenteaftrek afbouwen.

Oud-partijleider Ed Nijpels ziet met lede ogen aan hoe Yesilgöz de ene na de andere blokkade opwerpt en ondertussen al haar kiezers wegjaagt. Op X wees hij er zondag op dat de kabinetten-Rutte de hypotheekrenteaftrek “al ernstig beperkt” hebben. Waarom zou verdere inperking dan nu opeens een onoverkomelijk breekpunt zijn?

Ook prees Nijpels Ruben Brekelmans die bij Buitenhof zei dat zijn partij GroenLinks-PvdA niet kan uitsluiten. Brekelmans kwam daar, vermoedelijk onder druk van Yesilgöz, weer snel van terug. Hij schreef op X dat hij zich “niet goed” had uitgedrukt.

“Laat ik daarom heel duidelijk zijn: regeren met GroenLinks-PvdA is voor de VVD totaal ongeloofwaardig”, aldus Brekelmans. “Met die partij zien wij geen kabinet voor ons dat stabiel is én de juiste keuzes maakt voor Nederland.” De laatste kabinetten die de rit volledig uitzaten, bestonden uit de VVD en de PvdA. Ook werkte Rutte, na de val van zijn eerste kabinet, samen met GroenLinks. De partijen sloten het Lenteakkoord.

Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA constateerde maandagochtend bij WNL dat de VVD “een partij in paniek, een partij in doodsnood” is. “Ze zijn op zoek naar relevantie. Wat je dan krijgt zijn dit soort strapatsen; partijen uitsluiten op basis van de partijkleur of op basis van inhoud.”

Klaver erkende dat GroenLinks-PvdA ook liever met andere partijen in zee gaat dan met de VVD. Maar hij voelt er niets voor om de partij al categorisch uit te sluiten. “Ik wil geen debatje krijgen over wat breek- of maakpunten zijn. Ik denk niet dat de verkiezingscampagne daarbij gebaat is.”

Liever heeft hij het over de inhoud: in dit geval de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. “Ook D66 en CDA zijn voor, dus ik denk dat er een meerderheid voor ontstaat.” Afschaffing van de subsidie kan helpen de wooncrisis op te lossen. Veel starters kunnen nu geen woning kopen, omdat de hypotheekrenteaftrek een prijsopdrijvend effect heeft. Economen wijzen daar al tientallen jaren op.