'VVD werkt mee aan het afbreken van de democratische rechtsstaat'

De VVD is onder leiding van Dilan Yesilgöz dusdanig geradicaliseerd dat de rechtsstaat in gevaar komt. Dat betoogde Esther Ouwehand, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, op het partijcongres. Het AD citeert haar: "De razendsnelle afbraak die we nu zien is ingezet door de huidige leider van de VVD, toen ze twee jaar geleden een politieke coup pleegde en het kabinet liet vallen op een niet-bestaand probleem."

Ouwehand ziet hoe door Yesilgöz de methode Trump gekopieerd wordt met leugens, gaslighting en ophitserij. De democratische rechtsstaat is volgens Ouwehand hard aan het aftakelen. "Nederland glijdt af naar het Hongarije aan de Noordzee dankzij de VVD. (...) De razendsnelle afbraak die we nu zien is ingezet door de huidige leider van de VVD, toen ze twee jaar geleden een politieke coup pleegde en het kabinet liet vallen op een niet-bestaand probleem."

Ter illustratie van het verzet tegen de autocratie trad PussyRiot tijdens het congres op, de Russische punkband die naam maakte met verzet tegen Poetin. De groep riep op tot verzet tegen autocratische tendenzen. "In ieder land kan een onderdrukkend regime aan de macht komen", aldus Maria Aljochina. "In Rusland duurde het tien jaar. Dus demonstreer tegen elke onderdrukkende maatregel." Het optreden is niet zonder betekenis. Eeder dit jaar ontstond er een splitising in de partij, aangejaagd door enkele leden die niet willen dat democratiën zich in georganiseerd verband met militaire middelen beschermen tegen de toenemende Russische agressie.

De keuze van de VVD om de foute kant van de geschiedenis op te gaan, blijkt ook op andere manieren, maakte Ouwehand duidelijk: "Terwijl we hier zijn vandaag houdt het VVD-kabinet Israël nog altijd de hand boven het hoofd, terwijl Netanyahu een gruwelijke, aangekondigde genocide pleegt op de Palestijnen. Stop die fucking genocide.”

In de media wordt opgemerkt dat Yesilgöz zaterdag op het partijcongres een mildere toon aansloeg maar een dag later blijken de problemen en conflicten in de partij alweer op te laaien. Yesilgöz schoot zondagochtend bij WNL weer in de uitsluitingsmodus, wellicht om te voorkomen dat duidelijk wordt dat uiteindelijk niemand met haar kan samenwerken. Nu beweerde ze weer dat de VVD niet in een kabinet zal stappen dat gaat werken aan het beëindigen van de hypotheekrenteaftrek. Die stap wordt al lang bepleit door progressieve partijen en tal van deskundigen omdat de riante maatregel hogere inkomens bevoordeelt ten koste van de lagere en de prijzen van woningen opjaagt.

Yesilgöz komt met haar veto op het moment dat het CDA de afbouw van de verdere afbouw van de subsidieregeling ook in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Daarmee maakt ze samenwerking met die partij lastig. Eerder al sloot ze GroenLinks-PvdA de facto van samenwerking uit. "Ik zie dat niet gebeuren," verklaarde ze.

Ruben Brekelmans, een van de politici die als opvolger wordt genoemd als Yesilgöz op de uitslagenavond van 29 oktober haar vertrek aankondigt, trachtte de door haar ontstane onwerkbare situatie nu al op te lossen. Door het onbezonnen gedrag van Yesilgöz vluchten VVD-kiezers immers en masse richting CDA en JA21.

Bij Buitenhof stelde Brekelmans dat zijn partij GroenLinks-PvdA niet kan uitsluiten van een coalitie, gezien de peilingen. Wel probeerde hij weer een wig te drijven tussen de fusiepartijen door op te merken dat de VVD wel met de PvdA kan samenwerken maar niet met GroenLinks. In de peilingen is de linkse fusiepartij overigens bijna twee keer zo groot als de VVD.