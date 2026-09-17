VVD-ministers steken premier Rob Jetten een mes in de rug Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1507 keer bekeken • Bewaren

In het AD lopen anonieme bewindslieden leeg over Rob Jetten. De kritiek uit het kabinet is niet mals. “Hij staat vooraan als het goed gaat, achteraan als het moeilijk wordt”, klaagt een minister over de premier.

Andere opmerkingen van anonieme bewindslieden: “Er zit gewoon geen natuurlijk leiderschap in Rob. Hij pakt geen regie, zet geen lijnen uit.” En: “De enige regie die Rob pakt, is de beeldregie.” En: “Hij is het eens met elke tafel waar hij aanschuift. Dat zou heel slim zijn als het ergens toe zou leiden, maar nu botst het vaak achteraf, omdat Rob het allemaal op z’n beloop heeft gelaten.”

Wie zou er toch belang bij hebben om vanuit het kabinet het imago van de premier te beschadigen? Van welke partij zouden de kwaadsprekende ministers toch zijn die hebben gepraat met AD-verslaggevers Tobias den Hartog, Hans van Soest en Elodie Verweij (enkele jaren geleden nog fractiemedewerkster bij VVD)?

Toen Geert Wilders de premier aan het begin van de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen met de kritiek van zijn collega-ministers in het AD confronteerde, keken enkele VVD-bewindspersonen wel heel nadrukkelijk naar het scherm van hun smartphone.

Zouden de VVD’ers het misschien niet kunnen verkroppen dat hun partij inmiddels kleiner is dan D66? Zijn ze boos dat Jetten en CDA-leider Henri Bontenbal een streep zetten door de uiterst rechtse begroting die minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) had opgesteld? Zouden ze het vervelend vinden dat Jetten beter is in beeldregie dan VVD-leider Dilan Yesilgöz? Of zou de VVD, die permanent in campagnestand staat, alvast een voorschot nemen op de volgende Kamerverkiezingen? En hoe zit het eigenlijk met de omgangsvormen in het kabinet?