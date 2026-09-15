Vechtkabinet viel bijna, Eelco Heinen (VVD) wilde miljarden voor de allerrijksten halen bij de hardwerkende Nederlander Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 235 keer bekeken • Bewaren

Het is dat premier Rob Jetten (D66) en vicepremier Bart van den Brink (CDA) op het laatste moment ingrepen, anders had het kabinet een miljoenennota gepresenteerd waarbij de hardwerkende Nederlander volgend jaar nog harder was geraakt. Vicepremier Eelco Heinen (VVD) had een begroting opgesteld die weliswaar gunstig was voor de allerrijksten, maar die uitgesproken nadelig was voor de mensen die moeten werken voor hun geld. NRC onthult dat er eind augustus zelfs een kabinetscrisis dreigde.

“Het minderheidskabinet zou in die dagen bijna ten val komen, volgens bronnen. Onder meer wilde Heinen minstens 11 miljard euro uitgeven aan het rechttrekken van de vermogensbelasting (Box 3) en dat deels betalen door arbeid zwaarder te belasten. Dat blijkt uit die conceptbegroting van 25 augustus van Heinen, die NRC heeft ingezien.”

Als gevolg van de “kneiterrechtse” (typering afkomstig van CDA en D66) begroting van Heinen slaagde het kabinet-Jetten er nauwelijks in om de plannen op tijd bij de Raad van State te krijgen. Er moest nog flink aan worden vertimmerd. Daarbij was de sfeer volgens betrokkenen “bits”, “hard” en “kut”. Dat Heinen ook van plan was om een deel van het extra geld voor de allerrijksten op te halen door “meer mensen het recht op zorgtoeslag [te] ontzeggen”, zal ongetwijfeld niet hebben geholpen.

De VVD zet alles op alles om het vermogen in box 3 zo min mogelijk te belasten. Zo zette Heinen zijn coalitiegenoten eerder dit jaar al direct voor het blok door zonder overleg de plannen voor box 3 af te schieten.

Tijdens de gesprekken over de miljoenennota sprak Heinen alleen met JA21 en SGP. De VVD-minister hield PRO buiten een mogelijke begrotingsdeal. Een werkelijke deal die in de Tweede én Eerste Kamer een meerderheid krijgt, is op dit moment alleen mogelijk met PRO. BBB, een grote fractie in de Eerste Kamer, wil alleen steun geven als de coalitiepartijen de stikstofplannen weer intrekken.

Ondertussen is er nog altijd een levensgroot meningsverschil binnen het kabinet. D66 en CDA willen de vermogensongelijkheid kleiner maken, de VVD wil die juist vergroten.