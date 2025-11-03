VVD-minister tilde besluit om uitbuiting arbeidsmigranten voort te zetten geniepig over de verkiezingen heen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 242 keer bekeken • bewaren

De VVD verliest wel zetels maar niet haar streken. VVD-minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wachtte met het bekendmaken van haar besluit over het voortzetten van de uitbuiting van arbeidsmigranten tot na de verkiezingen. Hoewel haar ambtenaren er volgens NRC al ruim een maand op aandrongen om de Tweede Kamer te informeren, deed ze dat pas een dag na de verkiezingen.

Pauls voorganger Eddy van Hijum (NSC) wilde aan paal en perk stellen aan de praktijk waarbij uitzendbureaus tot een kwart van het loon van arbeidsmigranten inhouden voor huisvesting. Die gedwongen afdracht van een deel van het salaris zorgt ervoor dat arbeidsmigranten sterk afhankelijk worden van hun opdrachtgever en na het verlies van hun werk bijvoorbeeld ook direct hun huisvesting kwijtraken. De maatschappij betaalt de prijs: veel daklozen in Nederland zijn hier als arbeidsmigrant naartoe gehaald.

De VVD, die samen met coalitiegenoot BBB de belangrijkste belangenbehartiger is van werkgevers en uitzendbureaus die arbeidsmigranten uitpersen, kan tijdens verkiezingscampagnes steevast rekenen op giften van partijen die grof geld verdienen aan arbeidsmigratie. Bij de vorige verkiezingen kreeg de partij bijvoorbeeld twee ton van bestuurders van Jumeaux Holding, een grote aanbieder van “flexibele huisvesting” voor arbeidsmigranten.

Tijdens de campagne speelt de VVD mooi weer en probeert ze kiezers wijs te maken dat de partij ook heus wel iets tegen de uitwassen van de arbeidsmigratie wil doen. In het tweede RTL-verkiezingsdebat prees Dilan Yesilgöz bijvoorbeeld SP-leider Jimmy Dijk, omdat zijn partij al langer een punt maakt van de omgang met arbeidsmigranten. “Mijn partij heeft veel te lang gedacht: de markt los dit wel op”, aldus de VVD-leider. Inmiddels kunnen we vaststellen dat haar partij dat nog altijd denkt, en dat de arbeidsmigranten weer aan hun lot worden overgelaten.