FNV woedend omdat VVD-BBB-kabinet uitgewerkt voorstel weggooit om iets te doen tegen perverse uitbuiting arbeidsmigranten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 136 keer bekeken • bewaren

Als het aan het dubbeldemissionaire rampkabinet van VVD en BBB ligt, mag de uitbuiting van arbeidsmigranten door werkgevers gewoon doorgaan. Dat valt op te maken uit de Kamerbrief van minister Mariëlle Paul (VVD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het inhouden van huisvestingskosten op het minimumloon van arbeidsmigranten.

Paul vindt het prima als werkgevers dat geld inhouden op het loon. Haar beleid staat haaks op dat van haar voorganger Eddy van Hijum, die deze praktijken juist per 1 januari 2026 wilde afbouwen.

De FNV reageert woedend op de nieuwe richting die het kabinet inslaat, en noemt het van tafel vegen van het zorgvuldig voorbereide voorstel van de vorige minister “onbestaanbaar en onvoorstelbaar kwalijk”. “Daarmee houdt de overheid opzettelijk het verdienmodel in stand dat juist misstanden en afhankelijkheid veroorzaakt”, stelt de bond.

Dubieuze werkgevers kunnen nu gewoon doorgaan met het uitmelken van arbeidsmigranten, luidt de kritiek. “Het is onacceptabel dat een tijdelijk minister die notabene zegt misstanden te willen bestrijden, maatregelen in stand houdt die precies die misstanden veroorzaken”, vindt Jacqie van Stigt, interim-bestuurder arbeidsmigratie bij de FNV.

“Arbeidsmigranten blijven dubbel afhankelijk van hun werkgever – als baas én huisbaas. Dit beleid maakt hen opnieuw tot tweederangs werknemers in Nederland. Arbeidsmigranten moeten net als Nederlanders gewoon zelf kunnen beschikken over hun loon.”

VVD en BBB, die afgelopen week bij de Tweede Kamerverkiezingen allebei verloren, zijn de belangrijkste belangenbehartigers van kwaadwillende werkgevers en uitzendbureaus die arbeidsmigranten uitpersen.