VVD-minister die nazi’s geen nazi’s wilde noemen, negeerde terrorismebestrijder

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) adviseerde VVD-minister Foort van Oosten (Justitie en Veiligheid) om tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer expliciet te benoemen dat de extreemrechtse relschoppers in Den Haag extreemrechts waren. Dat schrijft NRC.

“Door vaag te blijven zou de minister volgens de terrorismebestrijder „normalisering” van het gedachtegoed in de hand werken, met gevolgen voor de „democratische rechtsorde” en de „nationale veiligheid”.”

“Door enkel te spreken over relschoppers, tuig of hooligans, zonder de achterliggende rechts-extremistische denkbeelden te benoemen, wordt geen volledig beeld van de werkelijkheid geschetst”, schreef de terrorismebestrijder aan de demissionaire bewindsman.

De VVD’er legde dat dringende advies echter naast zich neer. Van Oosten weigerde aanvankelijk te benoemen dat de Hitler-groet en de leuze ‘Sieg Heil’ nazistisch zijn. Pas dinsdagavond erkende hij dat de uitingen van de extreemrechtse relschoppers “nazistisch en antisemitisch” waren geweest.

Al op maandag had Van Oosten, tot voor kort burgemeester van Nissewaard, een rapport van de NCTV op zijn bureau liggen waarin de terrorismebestrijder glashelder was over de ideologie van de relschoppers in Den Haag, schrijft NRC.

“Daarin wijst de dienst de minister erop dat er „leden van rechts-extremistische groeperingen” op het anti-asielprotest in Den Haag waren afgekomen, en hooligans die zich als rechts-extreem profileerden door met prinsenvlaggen te zwaaien en leuzen te scanderen als „buiten met buitenlanders” en „azc weg ermee”. Het uitgedragen beeld, met „donkere kleding” en „gezichtsbedekking” was „intimiderend” en „bewust” rechts-extremistisch, schreef de dienst in het dossier dat NRC inzag. Het vernielen van het D66-kantoor kon als poging worden opgevat tot het „tot zwijgen brengen van (ideologische) tegenstanders”.”