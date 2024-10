VVD-leider Yesilgöz is amateuristisch gepruts van PVV-minister Marjolein Faber zat Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 902 keer bekeken • bewaren

VVD-leider Dilan Yeşilgöz is "klaar met het gehannes" van PVV-minister Marjolein Faber (Vreemdelingengaat) over het in werking stellen van het noodrecht voor strenge asielmaatregelen. Dat "moet nu ophouden", vindt Yeşilgöz.

Faber maakte er dinsdagmiddag weer als vanouds een potje van door eerst te zeggen dat de onderbouwing voor een beroep op het noodrecht af was en dat de leiders van de regeringspartijen daar inmiddels over onderhandelden. Faber moest vrijwel direct terugkrabbelen toen bleek dat de regeringspartijen helemaal van niets wisten en ook die beloofde "dragende motivering" niet in handen hadden. Uiteindelijk moest Faber zelfs nog toegeven dat die onderbouwing niet alleen niet verstuurd was, maar nog helemaal niet af is.