VVD-leden stemmen voor wetenschapsontkenning en steken eigen minister mes in de rug

De overheid is verplicht om de stikstofuitstoot omlaag te brengen door een uitspraak van de Raad van State in 2019. De veestapel is verantwoordelijk voor de grootste uitstoot van stikstofverbindingen (in het geval van de veeteelt: NH3) in Nederland. De neerslag van die stikstofverbindingen in natuurgebieden zorgt ervoor dat bomen en planten uitsterven, er minder insecten zijn, en jonge vogeltjes hun botten breken.