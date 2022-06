Kabinet publiceert plan voor bestrijding stikstofcrisis, ingrijpen in vee-industrie 'onvermijdelijk'

10 jun. 2022 - 18:33

Je zal vroeg of laat, wat al vaker verteld is, een transitie moeten maken, van dierlijk naar meer plantaardig voedsel. Het zal je vele duizenden liters (zoet) water per kilo rundvlees schelen. Van grondstof tot eindproduct. Gemiddeld eten we per dag 160 gram per persoon. Door minder of geen vlees te eten bespaar dus gigantisch veel zoet water. Wat geproduceerd moet worden en wat steeds een groter probleem gaat worden. Voor een kilo rundvlees heb je ook 25 kilo veevoer nodig. Daar wordt aardig wat bos voor gekapt, met name in Brazilië in de Amazone. Dan hebben we nog niet gehad over de ammoniak (stikstof) en de methaan uitstoot. 70% van alle methaan uitstoot in Nederland komt uit de veehouderij. 20 tot 80 keer schadelijker als CO2, afhankelijk hoe lang het geleden is dat het uitgestoten is. De ruimingen door ziektes, de doden door stalbranden. En als zelf een veganistisch restaurant twee Michelin sterren krijgt wil dat toch wel zeggen dat het hoe het klaar maakt. Men vergeet wel eens hoe belangrijk biodiversiteit is. Wat de grond natuurlijk vruchtbaar maakt. Want planten bestuift (fruitbomen etc.). Te veel bemesting is verzuring van de grond. Te veel dieren is te veel mest. Daar moet je ergens mee naar toe. Monoculturen putten de grond uit. Een omslag is dan ook het woord, maar wel stap voor stap. Minder broeikasgassen uitstoot, minder natuurschade.