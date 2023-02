VVD laat luchtvaartlobbyist op kandidatenlijst landen

In politiek Den Haag mag dan een lobbyverbod gelden voor (oud-)bestuurders, in de provincie is een dubbele pet nog altijd geen enkel obstakel. Dat blijkt wel uit de kieslijst van de VVD in Noord-Holland. Daar staat op de tweede plek Klaas-Jeroen Terwal, die in het dagelijks leven directeur public affairs is voor KLM dat op vliegveld Schiphol in dezelfde provincie schuldig is aan een keur aan klimaatverwoestende activiteiten.