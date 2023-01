Schiphol vrijgesteld van milieuwetgeving en mag onbeperkt schadelijke stoffen uitstoten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 227 keer bekeken • bewaren

Schiphol kan onbeperkt het klimaat om zeep helpen zonder dat er ook maar iets in de wet geregeld is om de vervuilende uitstoot van de luchthaven tegen te gaan. Dat blijkt uit interne stukken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zo ontdekte NRC. Minister Mark Harbers (VVD) zei eerder nog dat emissies van vliegtuigen via de Wet Luchtvaart worden gereguleerd, maar in die wet staat nu juist niets over het terugdringen van de uitstoot.

De hoeveelheid schadelijke stoffen die Schiphol uitstoot, is onduidelijk. Wel zeker is dat voor 99,9 procent van de uitstoot geen enkele beperking geldt. Die resterende 0,1 procent gaat om het proefdraaien van motoren en brandweeroefeningen, die onder de milieuwetgeving vallen. Het taxiën, landen en opstijgen valt onder de luchtvaartwet en daarbinnen is niets geregeld over de schadelijke stoffen. Zelfs ambtenaren van het ministerie spreken van een “rare situatie”, zo blijkt uit een memo uit 2021 aan de minister.

Omdat Schiphol in tegenstelling tot andere bedrijven niet verplicht is een rapportage over hun uitstoot in te dienen bij de Omgevingsdienst, moet het RIVM de vervuiling door Schiphol schatten. NRC schrijft daarover:

Volgens die schattingen stootte Schiphol in 2020 ruim 20.000 kilo formaldehyde uit, een stof die mogelijk kankerverwekkend is. Geen enkel ander bedrijf stootte in dat jaar zoveel formaldehyde uit. Bij de nummer twee, steenwolproducent Rockwool in Roermond, komt minder dan de helft van de uitstoot van Schiphol vrij. Ook kwam er op Schiphol naar schatting ruim 2.900 kilo kankerverwekkend benzeen vrij. Schiphol stoot iets meer benzeen uit dan staalproducent Tata Steel in IJmuiden, maar minder dan de raffinaderijen van Esso, Shell en BP of chemiecomplexen als Dow Benelux en Chemelot.

Al in 2021 maakte onderzoeksprogramma Zembla (BNNVARA) bekend dat 20.000 grondmedewerkers van Schiphol dagelijks blootgesteld worden aan gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen. Uit het onderzoek van Zembla bleek ook arbo-experts al sinds 2007 waarschuwen voor een verhoogd risico op hartproblemen en longkanker, toch bleef een onderzoek uit.

