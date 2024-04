VVD-jongeren zetten aanval in op 'feitenvrije' PVV-knuffelaar Dilan Yesilgöz

VVD-leider Dilan Yeşilgöz imiteert de "feitenvrije onderbuikpolitiek" van populistische partijen als de PVV. Dat vindt de jongerenvereniging van de partij JOVD. De JOVD zegt "geschokt" te zijn door de manier waarop Yeşilgöz cijfers over het aantal nareizigers van vluchtelingen die volgen op andere nareizigers " verzonnen " heeft, verwijzend naar berichtgeving van dagblad Trouw. "Yeşilgöz moet met een eigen liberaal verhaal komen; niet het populistische trucje van Wilders over willen doen", vinden de jongeren. Dat meldt ANP.

Het kabinet-Rutte 4 strandde vorig jaar toen de toenmalige coalitiepartners VVD, D66, CDA en ChristenUnie er niet uit kwamen over migratiebeperkende maatregelen. Een van de heikele punten was een door VVD gewenste beperking van het aantal gezinsleden dat overkomt om te worden herenigd met statushouders. Volgens Yeşilgöz stapelden zij regelmatig nareis op nareis en zou het hierbij gaan om "duizenden mensen". Dit jaar meldde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat het om een veel kleinere groep ging. Namelijks 70 mensen op jaarbasis, met nog eens een stuk of 80 die via andere regelingen overkwamen. Een wereld verwijderd dus van de "duizenden" die Yeşilgöz uit haar duim zoog.

Kamerleden van GroenLinks-PvdA, NSC, SP en Volt waren hier verbolgen over en stelden hierover Kamervragen aan Yeşilgöz, die behalve VVD-leider ook demissionair justitieminister is. Ze wilden weten hoe ze tot de uitspraak is gekomen dat duizenden mensen nareis op nareis hebben gestapeld. De minister verwijst in haar antwoord naar verschillende cijfers van de IND en door ambtenaren ingebrachte stukken en cijfers, zonder precies uit te leggen hoe ze tot het door haar genoemde cijfer is gekomen.